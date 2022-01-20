為何俄羅斯雙面夾擊烏克蘭？外媒分析蒲亭3大出兵動機
俄羅斯近來在烏克蘭邊界附近駐紮約10萬大軍，同時也派出軍隊進入白俄羅斯，進行兩國當局所謂的聯合軍事演習，烏克蘭指控如今其處境是被雙面軍力包圍，遭俄羅斯兵臨城下。對此，《法廣》也分析了俄羅斯為什麼擺出兩頭夾擊烏克蘭態勢的背後原因。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-20 15:43:51
烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭情勢升溫，俄羅斯以「雙俄同盟」為名義在白俄羅斯布陣，意味著要是戰爭的爆發，俄羅斯可兩頭夾擊烏克蘭，一頭是俄羅斯在烏東部署的大軍，另一頭則是與烏克蘭北部接壤的白俄羅斯駐紮兵力。
根據《法廣》報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會採雙面夾擊方式逼迫烏克蘭有3種可能原因，分析指出由於過去俄羅斯靠賣石油發財的榮景不再，蒲亭為吸納俄羅斯民族主義者的支持度，若能順利拿下烏克蘭東部，擴大俄國國土版圖，雖不至於回到昔日偉大的俄羅斯光景，但也能讓民調提升。
再者，被蒲亭視為「俄國搖籃」的烏克蘭正在西方化、歐洲化，這樣一個在俄羅斯身邊的民主國家，對蒲亭的政權來說勢必帶來某種程度的威脅。第三則是考慮到烏克蘭若申請加入北約成功，蒲亭將失去任何對烏克蘭甚至東歐的影響力，如今蒲亭藉著拜登欲全力應對北京的機會，試圖警告北約不能再伸手進入「俄羅斯影響力範圍」。
分析認為，蒲亭的險棋讓歐美憂心忡忡，儘管美俄雙邊有談判計畫與對話可能，但蒲亭提出的核心條件是北約放棄接納烏克蘭，美國國務卿布林肯對此則回應，俄羅斯的「苛求荒謬」且注定要失敗；對北約來說，烏克蘭是自主的國家，北約又怎麼可能會因為俄羅斯的要求，而拒絕烏克蘭的申請，將之推向更危險的地位。