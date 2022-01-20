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為何俄羅斯雙面夾擊烏克蘭？外媒分析蒲亭3大出兵動機

▲烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭情勢升溫，《法廣》也分析了俄羅斯總統蒲亭為什麼擺出兩頭夾擊烏克蘭態勢的背後原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭情勢升溫，《法廣》也分析了俄羅斯總統蒲亭為什麼擺出兩頭夾擊烏克蘭態勢的背後原因。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-20 15:43:51

俄羅斯近來在烏克蘭邊界附近駐紮約10萬大軍，同時也派出軍隊進入白俄羅斯，進行兩國當局所謂的聯合軍事演習，烏克蘭指控如今其處境是被雙面軍力包圍，遭俄羅斯兵臨城下。對此，《法廣》也分析了俄羅斯為什麼擺出兩頭夾擊烏克蘭態勢的背後原因。

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烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭情勢升溫，俄羅斯以「雙俄同盟」為名義在白俄羅斯布陣，意味著要是戰爭的爆發，俄羅斯可兩頭夾擊烏克蘭，一頭是俄羅斯在烏東部署的大軍，另一頭則是與烏克蘭北部接壤的白俄羅斯駐紮兵力。

▲西方與俄羅斯就著烏克蘭及東歐的談判暫時陷入僵局，俄羅斯更數度於烏國邊境舉行軍演。（圖／美聯社／達志影像）
▲西方與俄羅斯就著烏克蘭及東歐的談判暫時陷入僵局，俄羅斯更數度於烏國邊境舉行軍演。（圖／美聯社／達志影像）
根據《法廣》報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會採雙面夾擊方式逼迫烏克蘭有3種可能原因，分析指出由於過去俄羅斯靠賣石油發財的榮景不再，蒲亭為吸納俄羅斯民族主義者的支持度，若能順利拿下烏克蘭東部，擴大俄國國土版圖，雖不至於回到昔日偉大的俄羅斯光景，但也能讓民調提升。

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在與中國國家主席習近平視訊會談中，稱讚兩國的模範關係，並證實將參與明年2月登場的北京冬奧。（圖／美聯社／達志影像）
▲分析指出，俄羅斯總統蒲亭對於烏克蘭的野心不僅是併吞國土，還有個人政治生涯考量。（圖／美聯社／達志影像）
再者，被蒲亭視為「俄國搖籃」的烏克蘭正在西方化、歐洲化，這樣一個在俄羅斯身邊的民主國家，對蒲亭的政權來說勢必帶來某種程度的威脅。第三則是考慮到烏克蘭若申請加入北約成功，蒲亭將失去任何對烏克蘭甚至東歐的影響力，如今蒲亭藉著拜登欲全力應對北京的機會，試圖警告北約不能再伸手進入「俄羅斯影響力範圍」。

分析認為，蒲亭的險棋讓歐美憂心忡忡，儘管美俄雙邊有談判計畫與對話可能，但蒲亭提出的核心條件是北約放棄接納烏克蘭，美國國務卿布林肯對此則回應，俄羅斯的「苛求荒謬」且注定要失敗；對北約來說，烏克蘭是自主的國家，北約又怎麼可能會因為俄羅斯的要求，而拒絕烏克蘭的申請，將之推向更危險的地位。
 

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