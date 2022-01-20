穿緬甸沙龍、越味入菜單　新住民優良教案新北市12案獲獎

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緬甸男生從小到大不論學校制服、進寺廟膜拜服裝或結婚禮服都穿沙龍，並搭配穿夾腳拖出門，秀朗國小緬甸語李艷菁老師進行這門課時，也請男同學穿沙龍，只見他們臉紅到耳根，女同學們好說歹說，解釋「剛剛老師說連緬甸總理政要接見外賓，不也都穿裙子？」男同學才鼓起勇氣嘗試，在老師悉心說明下男同學豁然開朗，於是在教室裡走來走去，開始覺得穿沙龍「走路有風」，甚至模仿進寺廟參拜動作。
另一組奪魁的是瑞濱國小團隊，以「『捲』土重來，『碳』好『食』在-從異國味到在地味」為主題設計教案。以越南、泰國、菲律賓、馬來西亞4國春捲美食出發，學生透過iPad認識各國春捲，並記錄食材，從中發現食材與碳足跡對自然環境影響，結合在地國際化的精神，採用當地當季食材，導入減碳行動，並保留異國風味酸甜辣特色醬料及烹煮方式，引導學生秀出創意「食」境秀-大廚春捲上菜。學生在課堂中卯足創意，結合在地特色發想創意春捲，再進行師生票選，獲得最高票者就當選一日主廚，帶領同學午餐手做春捲大快朵頤一番。
瑞濱國小校長李瑩映表示，在教案設計中試著讓學生同理「異鄉人思念家鄉味」的角度，為從異鄉來的新住民設計在地取材又能滿足思鄉的美味春捲。瑞濱國小五年級學生尹多聞觀察，菲律賓春捲和臺灣潤餅很像，剛好瑞濱國小靠海，靈機一動把豬肉改為去骨的白帶魚泥，化為東北角海味的創新料理，回家繫起圍裙捲好包好給媽媽吃。
市長侯友宜表示，文化族群融合極具重要性，新北市新住民人數全國之冠，新住民語文課程開班數及選修學生數也是全國第一，透過課程，讓教師引導學生認識多元文化，理解不同族群文化的差異，學習欣賞與尊重，陶冶每名學生成為世界公民。