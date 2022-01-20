西堤2客確診為觀音某工廠員工 鄭文燦：已緊急匡列550人
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，其中西堤群聚案持續擴大，今日又增加4例確診，其中2人為之前確診客人的家人，另有新增2位1月9號曾去用餐的客人。而桃園市長鄭文燦在防疫記者會上說明，這組新增確診的客人，為觀音某工廠的員工，目前初步已緊急匡列550人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 16:11:49
鄭文燦說明，今日桃園新增的本土案例中，除了大湳市場2位買菜母女之外，其他7人都是在匡列隔離期間確診，不過西堤新增的2位確診客人比較值得注意，因為他們是觀音某工廠的員工，今日確定染疫後，已緊急對該工廠匡列採檢550人，展開職場疫調，居家隔離人數則還在確認中。
另外鄭文燦稍早也宣布，大湳市場休市3日，增設臨時採檢站，進行全面大消毒。大湳市場、大湳商圈是八德居民生活的重心，鄭文燦呼籲所有鄉親提高自我健康監測，有足跡重疊或有症狀都可去採檢，一起確保社區防疫安全。（編輯：倪浩軒）
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