客家親子劇「雨馬」 精華版前進台中

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客家親子劇「雨馬」精華版演出結合超過10公尺高的雨馬大型藝術裝置、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效。近4層樓高的「雨馬」是近十年臺灣劇場界最大的行動藝術裝置，將隨著劇情行走於台中台鐵烏日站日出停車場，飛揚的馬鬃與彩虹顏色的尾巴，期盼為受疫情影響的孩子帶來祝福。
客委會副主委鍾孔炤表示，去年臺北及高雄的演出獲得非常廣大的迴響與好評，這次在台中的精華版出特別感謝蔡其昌副院長、立法委員張廖萬堅、黃國書的協助，讓台中的朋友也能分享這樣的客家文化。
立法院副院長蔡其昌平時致力於藝術文化的推廣，外公更是客家著名詩人詹冰的他表示：「平時便時常關心客家文化的發展，這次很感謝客委會全力的支持與配合，我們大力爭取「雨馬」能夠讓中部觀眾更認識客家文化。「雨馬」主要在談族群融合的重要議題，臺灣本身是移民的社會，可以給大小朋友很大的啟發與省思。」
本劇藝術監督李遠(小野)對於《雨馬》能夠巡迴到臺中表示：「看到《雨馬》繼臺北首演後到各地巡演讓大小朋友認識『客家』，令人感到欣慰與高興。每次演出前的『雨馬』組裝總是會下雨，而演出時往往又放晴，如同《雨馬》想要傳遞的信息，希望在這疫情不穩定之時，期昐能透過演出中雨馬披著幸福彩虹的身姿，帶給世界活力、堅定與希望，跨越時區與空間讓『勇敢、堅強、溫柔』在你我的心中。」
憑著《雨馬》的高人氣，許多觀眾敲碗期待巡迴場的演出，客委會與紙風車劇團經過一番努力，將雨馬的幸福力量帶至臺中。為因應防疫，8場演出採線上登記索票，於 1月17日開放登記，8000張票索取一空，如未索票成功之民眾，可於現場將於演出10分鐘開放現場候補，加上場地非常空曠，民眾也可在外圍觀賞雨馬的各種身影。另外紙風車劇團更加碼，將在明(21)日寒假第一天現場有獎徵答將提供10隻可愛的小雨馬，作為孩子的佳節禮物。