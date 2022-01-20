新住民寫春聯集元寶迎新年　分享母國家鄉年節文化

《四方報》報導，COVID-19疫情下異國夫妻終於能團圓，為慶賀新住民夫妻們在臺的第一個新年，移民署中區事務大隊臺中市第二服務站特別於近日假臺中市東勢婦女及新住民培力中心舉辦幸福家庭課程，邀請該中心督導鄭玟欣為大家講說兩性扮演角色的差異與夫妻間相處之道，來自印尼的新住民張雅甯及越南的阮碧簪分享家鄉年節文化，並讓大家體驗寫春聯的揮毫樂趣，更準備了象徵「元寶」的包餃子活動，祝福每個家庭圓圓滿滿，為新的一年增添好彩頭。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-20 16:32:28
臺中市第二服務站本次特別到山城-東勢做為2022年家庭教育課程的開始，邀請鄭玟欣督導說明成功婚姻的經營法則，從國家節慶文化的不同到日常生活上面臨的差異，在場的佳偶們體會到應給予對方更多的同理心與尊重。
來自印尼及越南的張雅甯及阮碧簪與大家分享家鄉過年的回憶，在場的同鄉姐妹們有同感地頻頻點頭，馬上就拉進了彼此的距離。寫春聯的初體驗，讓現場歡笑連連，感受到濃濃的春節氣氛。移民署藉由包餃子的活動，傳達給佳偶們婚姻經營必如同包餃子雙手合作並用，才能做出一顆顆飽滿的「元寶」，站主任王驥期勉新住民夫妻互相扶持用心經營，婚姻生活才會美滿更財源廣進。
臺中市第二服務站站主任王驥表示，新年文化的體驗活動，讓初來臺灣的新住民朋友感受到臺灣濃郁的人情味，年關將近也呼籲大家要全面防疫，新冠肺炎疫情嚴峻除施打疫苗外，對於環境清消不可掉以輕心，非洲豬瘟也要注意：不要上網購買國外肉類製品、返鄉探親也不要攜帶國外肉類產品，如果收到國外寄送的肉類製品，應立即送交農委會防檢局及其轄區分局銷毀。