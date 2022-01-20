北市長藍白合？朱立倫：爭取所有非民進黨的支持

前國民黨副主席郝龍斌提倡台北市長選戰應藍白合，國民黨主席朱立倫今（20）日表示，國民黨的選戰不是只有一個縣市而已，各地都希望爭取所有非民進黨的朋友支持，大家一起團結合作，否則民進黨最期待看到的就是藍營內鬨，或者是非民進黨體系的分裂，若這樣的情況出現，對國民黨及所有非綠營來說是最不利的。
記者余祥／台北報導
2022-01-20 16:44:39
朱立倫今日走訪基隆，被問及是否要協調市長人選，朱立倫說，國民黨本身沒有內鬨的本錢，所以會以協調為主，協調後如果有成果，就盡快提名、徵召，如果協調不成，評估其他最好的方法， 初選是最後的考量。
媒體詢問，協調是否包含全台的縣市首長？朱立倫說，主要就是先以縣市首長為主，各地的議員尊重各地的黨部、議長，他今天拜訪議長也是談市長選舉，以及議會整個布局的情況。
至於桃園部分，桃園市議會議長邱奕勝表態不選，是否算協調成功？朱立倫說，在過年後，會做一個整體的討論、整體的佈局，全台灣的整體佈局為主，不會以個別縣市做單一的考量。
針對中廣董事長趙少康最近表態稱自己最適合選總統，朱立倫說，他不是候選人，他是黨主席，他的目的就是讓國民黨的候選人能夠選上，現階段2022希望推出最優秀的候選人，趙少康對2024有意願，就繼續加油，現階段還是大家團結，把2022選戰選贏。