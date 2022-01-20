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北市府公布2確診個案足跡　曾去整形診所、世貿大樓

▲台北市衛生局20日公布西堤群聚感染確診者案18116於北市的確診足跡。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市衛生局20日公布西堤群聚感染確診者案18116於北市的確診足跡。（圖／台北市衛生局提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-20 16:45:59

新冠肺炎疫情因為omicron變種病毒株入侵緣故，在北台灣持續蔓延。昨（19）日晚間傳出東吳大學城中校區也有確診者足跡。對此台北市衛生局今（20）日下午召開疫情記者會，並且公布確診案18051與案18116的北市足跡，兩案皆為中壢西堤餐廳群聚感染的確診個案。

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▲台北市衛生局20日公布西堤群聚感染確診者案18116於北市的確診足跡。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市衛生局20日公布西堤群聚感染確診者案18116於北市的確診足跡。（圖／台北市衛生局提供）
衛生局方面表示，案18051曾於10日的下午15時30分至16時10分期間，造訪位在大安區忠孝東路四段的微整形外科診所；另因身體不適，曾於15日11時35分至12時45分期間，前往大同區重慶北路三段的大同耳鼻喉科診所就診。衛生局說，同時段進行匡列31人，3人採檢為陰性，28人採檢中。

▲台北市衛生局公布確診案18051於台北市的相關足跡，曾於10日前往微整形診所及15日前往耳鼻喉科。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市衛生局公布確診案18051於台北市的相關足跡，曾於10日前往微整形診所及15日前往耳鼻喉科。（圖／台北市衛生局提供）
另外一名確診案18116則是昨晚傳出有造訪東吳大學城中校區的確診案例。衛生局方面表示，該案於16日上午9時起至晚間18時止，曾在東吳大學城中校區參加民間團體的課程，目前擴大匡列採檢65人，6人為陰性，另59人目前正在採檢中，而東吳大學部分也已經完成清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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