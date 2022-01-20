高雄今本土確診＋3　初判是新感染

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，本案屬於家庭群聚案件，感染源還在加速釐清中，案18155男童在1月8日曾到允利養生水療館、1月3日到19日則在保進松青幼兒園就學；案18156的父親曾在1月10日到高雄港碼頭至麥拉倫輪船進行維修工作，並於1月13、14到新光輪船維修，期間並曾因出現頭痛、咳嗽症狀至診所就醫；至於案18157的母親則曾在1月15日到好事多中華店購物。
高雄長庚紀念醫院林孟志教授表示，這起家庭群聚案件雙親都已經施打過兩劑疫苗，而男童在高雄長庚急診時呼吸道症狀不明顯，但尚未進入病室，不影響醫療量能，由此可見，進行醫療行為時應提高警覺，如有任何懷疑都可以進行採檢，呼籲民眾勿過於驚慌，大家儘快去打疫苗，口罩、勤洗手等措施做好即可。
因為感染源不明，高雄市衛生局目前擴大採檢362人，包括確診者就醫診所、幼兒園、游泳池，與相關工作接觸者，都進行相關採檢，這三個案例檢體，已送至昆陽實驗室進行基因定序，並調查電子足跡，父親初步疫調排除北部旅遊史，目前逐一排除感染源中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。