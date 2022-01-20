COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄今本土確診＋3　初判是新感染

▲高雄市長陳其邁今（20）天下午臨時召開防疫記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.01.20）
▲高雄市長陳其邁今（20）天下午臨時召開防疫記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.01.20）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-20 16:46:31｜2022-01-20 17:22:39

時隔近五個月，高雄再度傳出本土COVID-19確診案例，高雄市診陳其邁今（20）天中午突然取消下午行程，並新增召開防疫記者會進行說明，高雄市長陳其邁表示，高雄今天新增三名確診個案，感染為不明，案號分別為18155、18156、18157，是一家人，慎重起見擴大匡列362人，據悉，這一家人抗體檢驗結果，NTN為陰性，NTS棘蛋白陽性，可見是為新感染，社區傳染機率低，但是否為Omicron仍待基因定序。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天上午八點，高雄一名4歲男童因神經學疾病，身體抽搐需進行入院治療，在進入高雄長庚醫院住院前需進行採檢，經進行二次檢驗確診，陪同就醫的母親經檢驗也確診，隨即召回父親採檢亦確診，案18155男童CT值為20，父親18156 CT值為11.5、母親18157 CT值為24左右，目前詳細疫調正在進行中。

▲高雄出現家庭群聚案件。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄出現家庭群聚案件。（圖／高雄市政府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，本案屬於家庭群聚案件，感染源還在加速釐清中，案18155男童在1月8日曾到允利養生水療館、1月3日到19日則在保進松青幼兒園就學；案18156的父親曾在1月10日到高雄港碼頭至麥拉倫輪船進行維修工作，並於1月13、14到新光輪船維修，期間並曾因出現頭痛、咳嗽症狀至診所就醫；至於案18157的母親則曾在1月15日到好事多中華店購物。

▲高雄家庭群聚感染活動史時間序。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄家庭群聚感染活動史時間序。（圖／高雄市政府提供）
高雄長庚紀念醫院林孟志教授表示，這起家庭群聚案件雙親都已經施打過兩劑疫苗，而男童在高雄長庚急診時呼吸道症狀不明顯，但尚未進入病室，不影響醫療量能，由此可見，進行醫療行為時應提高警覺，如有任何懷疑都可以進行採檢，呼籲民眾勿過於驚慌，大家儘快去打疫苗，口罩、勤洗手等措施做好即可。

因為感染源不明，高雄市衛生局目前擴大採檢362人，包括確診者就醫診所、幼兒園、游泳池，與相關工作接觸者，都進行相關採檢，這三個案例檢體，已送至昆陽實驗室進行基因定序，並調查電子足跡，父親初步疫調排除北部旅遊史，目前逐一排除感染源中。

▲好市多中華店進行環境清消。（圖／高雄市環保局提供）
▲好市多中華店進行環境清消。（圖／高雄市環保局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀