陳其邁：高雄高中以下學校明日開始放寒假 禁跨縣市活動
疫情持續延燒，而且擴大至高雄。中央流行疫情指揮中心今（20）日公布的13例本土個案中，包括高雄一家三口全染疫。因應疫情升溫，高雄市長陳其邁宣布高雄市高中以下各級學校明日起開始放寒假，且各校寒假活動禁止舉辦跨縣市或跨校活動，非必要性活動一律停止，必要性活動應以線上活動為主。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 16:49:51
陳其邁說明各級學校的強化防疫措施，高中以下各級學校明日起開始放寒假，並禁止舉辦跨縣市或跨校活動，非必要性活動一律停止，必要性活動應以線上活動為主。
另外提供收托服務的幼兒園，每日須量測體溫3次，採固定座位、停止跨班跨園的活動；用餐時須用隔板，教室應維持通風、暫停開放密閉空間的遊樂器具設施；園內每2小時消毒一次。
而在市場的部分，自明日起實施人流管制，禁止試吃，高雄市政府將派員督導各市場的防疫作為並提供協助，積極要求落實量測體溫、配戴口罩、手部消毒、實聯制等防疫措施。（編輯：倪浩軒）
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