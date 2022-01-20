重新點亮全世界　「2022新北市平溪天燈節」從心出發

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蔣志薇說，「2022新北市平溪天燈節」於春節的連假過後，將舉辦2場大型天燈施放活動，其中2月12日首場的活動主題為「點亮希望，虎運綻放」，天燈國寶胡民樹老師將製作可愛討喜的超大型虎年造型主燈，要帶給大家虎年好福氣！2月15日的元宵場，主題為「越在地、越國際－新北遊世界」，超大型主燈上將以插畫的風格，讓大家在後疫情時代，不必出國也能賞遍世界美景！
近年來「平溪天燈節」結合地方團體推出的「599在地體驗遊」，除了不用到現場搶天燈施放券外，「輕旅行」模式的深度趣味體驗也頗受民眾歡迎；今年除原有的平溪、雙溪路線外，更新增了十分地區的路線，且在地體驗遊也規劃「親子團、冒險團及健行團」等三種適合各年齡層的組別，將於1月21日中午12時於「平溪天燈節活動官網開放報名，限量800個額滿為止。
為提升平溪區藝術新美學，從2月12日至2月28日將於會場周邊，推出限定的6大裝置藝術等著大家來打卡，分別設置於平溪市民活動中心前廣場、平溪火車站前廣場、平溪老街石底橋、平溪老街、十分國小旁階梯及十分風景區入口處，並於每晚的5點至10點亮燈；更多「2022新北市平溪天燈節」相關的訊息請上新北市觀光旅遊網，或加入新北旅客臉書粉絲團、活動官網查詢。