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重新點亮全世界　「2022新北市平溪天燈節」從心出發

▲新北市政府觀光旅遊局今（20）日舉行「2022新北市平溪天燈節」的記者會」，宣告將在新春期間「從心出發，重新點亮全世界」！（圖／記者陳志仁攝，2022.01.20）
▲新北市政府觀光旅遊局今（20）日舉行「2022新北市平溪天燈節」的記者會」，宣告將在新春期間「從心出發，重新點亮全世界」！（圖／記者陳志仁攝，2022.01.20）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-20 16:53:13

平溪天燈節儼然已成臺灣在國際間重要的文化意象與慶典活動的代表！新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇表示，「2022新北市平溪天燈節」宣告將在新春期間「從心出發，重新點亮全世界」，希望藉由溫馨、壯觀的天燈齊飛畫面，眾人集氣，共同為世界祈福。

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新北市副市長謝政達今（20）日在記者會指出，平溪天燈節今年邁入第23年，雖中間經歷疫情的波折，但是「2022新北市平溪天燈節」將帶領大家「從心出發，重新點亮全世界」，在「福虎生豐」、展現活力的農曆新年，透過天燈傳遞大家祈福的心願；歡迎全國民眾開春來趟平溪，一起點亮天燈，祈求疫情退散，也共同迎接福（虎）的到來！」

蔣志薇說，「2022新北市平溪天燈節」於春節的連假過後，將舉辦2場大型天燈施放活動，其中2月12日首場的活動主題為「點亮希望，虎運綻放」，天燈國寶胡民樹老師將製作可愛討喜的超大型虎年造型主燈，要帶給大家虎年好福氣！2月15日的元宵場，主題為「越在地、越國際－新北遊世界」，超大型主燈上將以插畫的風格，讓大家在後疫情時代，不必出國也能賞遍世界美景！

近年來「平溪天燈節」結合地方團體推出的「599在地體驗遊」，除了不用到現場搶天燈施放券外，「輕旅行」模式的深度趣味體驗也頗受民眾歡迎；今年除原有的平溪、雙溪路線外，更新增了十分地區的路線，且在地體驗遊也規劃「親子團、冒險團及健行團」等三種適合各年齡層的組別，將於1月21日中午12時於「平溪天燈節活動官網開放報名，限量800個額滿為止。

為提升平溪區藝術新美學，從2月12日至2月28日將於會場周邊，推出限定的6大裝置藝術等著大家來打卡，分別設置於平溪市民活動中心前廣場、平溪火車站前廣場、平溪老街石底橋、平溪老街、十分國小旁階梯及十分風景區入口處，並於每晚的5點至10點亮燈；更多「2022新北市平溪天燈節」相關的訊息請上新北市觀光旅遊網，或加入新北旅客臉書粉絲團、活動官網查詢。

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