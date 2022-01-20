Netflix公開2022韓24部獨家片 孫藝真《紙房子》全都有
Netflix公開2022年韓國影視內容，超過24部獨家韓劇、電影，且演員陣容皆是大牌等級，包含孫藝真主演的《三十九》、韓版《紙房子：兩韓統一篇》，以及罹癌康復的金宇彬復出之作《末日騎士》等。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-20 17:11:01｜2022-01-20 17:14:09
韓國創作產業圈去年和Netflix合作揭開「韓國創作、全世界共同觀看」影音內容時代帷幕的意義深遠時刻。截至目前為止，Netflix在韓國影視內容領域已投資超過1兆韓元（約新台幣231億元），從2016年至2021 年，共超過130部韓國作品，而去年與2019年相比，全球韓國節目觀賞時數整體成長六倍。
在Netflix至今公開的影音內容中，會員觀看次數最多的《魷魚遊戲》約95%都來自韓國以外的地區，亦是韓國、美國、巴西、法國、土耳其等94個國家中觀看次數最多的作品。韓國影音內容透過去年底公開的《地獄公使》和《寧靜海》進一步鞏固其地位，這兩部作品在全球TOP 10 TV（非英語）排名第一，提高了「Well-Made」的韓國影視內容地位。
為了延續韓國故事發展趨勢，Netflix計劃今年將公開超過24部以上的韓國影音內容，與去年相比增加10部，包含講述殭屍病毒擴散至一所高中的《殭屍校園》將於1月28日公開，以少年刑事合議庭為背景的少年犯罪故事《少年法庭》、以歷代級規模的犯罪劇在全世界掀起熱潮的話題作品《紙房子：兩韓統一篇》、《魔幻之音》、《天外謎蹤》，以及罹癌康復的金宇彬復出之作《末日騎士》等作品，都將在今年公開。除了影集，電影也將推出《解禁男女》、《救命卡特》、《極速首爾》、《靜_E》、《20世紀少女》等Netflix自製韓片。