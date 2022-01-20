湯姆克魯斯爆有望接演「鋼鐵人」 《奇異博士2》洩端倪
由湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：無家日》以多重宇宙做為主軸，找來以前的大反派和二代蜘蛛人陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德大打出手，讓粉絲一飽眼福，重溫過往回憶，使《蜘蛛人：無家日》全球大賣，湯姆霍蘭德更藉此證明自己的吸金實力。「漫威一哥」小勞勃道尼在拍完《復仇者聯盟4：終局之戰》後正式卸下鋼鐵人頭銜，如今傳出同樣身為好萊塢一哥的湯姆克魯斯有望成為下一代鋼鐵人，並且是承繼《蜘蛛人：無家日》多重宇宙的概念。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-20 17:20:54｜2022-01-20 17:35:51
根據外媒報導，當年漫威最一開始就是屬意湯姆克魯斯演出鋼鐵人，但當時英雄片尚不普及，且漫威瀕臨倒閉，所以也付不出已是天王的湯姆克魯斯的高價酬勞，才讓湯姆克魯斯婉拒邀約。相反的，那時小勞勃道尼曾因吸毒三度坐牢，演藝事業可說是跌落谷底，還為了糊口拍過不少爛片，對於漫威的邀請當然是欣然答應。
2008年《鋼鐵人》上映後引發廣大好評，之後的系列電影更是在全球創下多項票房紀錄，小勞勃道尼用10年谷底翻身，向眾人證明自己的決心以及毅力，小勞勃道尼也是唯一一個拿到《復仇者聯盟4：終局之戰》劇本的演員，說他是「漫威一哥」無庸置疑。外傳湯姆克魯斯有可能飾演另外一個宇宙版本的鋼鐵人，預計今年5月上映的《奇異博士2: 失控多重宇宙》從電影名稱就知道將有更多、更瘋狂的多重宇宙相關劇情，有望透露更多線索，讓粉絲們期待萬分。