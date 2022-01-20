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名家論壇》錢震宇／藍白到底合不合？

▲年底九合一選戰將近，藍白到底合不合成為眾人矚目的政治焦點。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲年底九合一選戰將近，藍白到底合不合成為眾人矚目的政治焦點。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

文/錢震宇

2022-01-20 17:35:20

藍白合很妙，每隔一段時間就會被提到檯面上。最新的說法是，郝龍斌呼籲國民黨應該與民眾黨坐下來談政黨合作，年底台北市長選舉共推一位候選人。只不過，這樣的想法馬上被柯文哲酸回去，表示「應該是藍綠合」吧！之前國民黨提政策藍白合，被黨內批評未先溝通；現在藍營提藍白合選市長，則被白打槍。難道，藍白有這麼不合嗎？

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先說這次藍白要合，前提是因為台北市長選舉可能三腳督。藍營提出要跟白營合作，著眼如果是要拿下「台北市長」那屆時勢必要一組退讓，依照目前台北市長是由民眾黨主席柯文哲擔任，那民眾黨有什麼理由接受藍上白下，而對民眾黨來說，合作的結果是讓自己丟掉一席首都市長，這樣的代價又要拿甚麼來償還？

回頭看最近一次選戰合作，應該就是2014年的台北市長選舉，當時民進黨評估自己拿不下來，所以打著在野大合作的概念，其實是把輔選精力放到其他縣市，而當時柯文哲只是一位素人，沒有政黨，更沒有奧援，與其說是「綠白合作」，倒不如說是「綠白交換」，民進黨放資源給柯文哲盡情肆意的發揮，柯選上綠賺到、柯沒上綠沒差

當時的選舉合作只能說是一次性、目的性的，選上就沒有後續。何況當時如果是姚文智初選過關，更沒有什麼合作問題，因為柯文哲根本沒有團隊。我記得當時市政辯論時，柯文哲天馬行空地亂發想一通，很多政策就連民進黨也不認同，但還是讓柯拋出。說穿了，就是讓柯自由發揮，所以根本沒有「綠白合作」。

為什麼民進黨要這樣做，因為當時中央是藍營執政，台北市馬郝兩任十六年都是國民黨執政，民進黨認為北市拿不下來，「既然不是民進黨的就沒有所謂的失去的問題」，所以同意讓柯文哲來玩。如今，柯成立政黨，以台北市為基底，現在若談「綠白合」，你看還有誰要？

談合作很簡單，問題是有合作就有失去。國民黨蔣萬安目前是市長民調最高的，有要跟民調次高或第三高的談合作的道理？如果要共推一組候選人，那比民調高低現在看起來就是黃珊珊要退，黃珊珊會輕易放下嗎？好，退萬步言，就算最後協調出一組候選人，那民眾黨的北市議員參選人希望蔣萬安來站台嗎？國民黨的市議員參選人不會抗議？

「政黨合作需要時間醞釀、有人斡旋，更在意的是有沒有善意及互信」，如果只是在某個選舉之前才合作，就算最後成了，我想選民也不會買單。國民黨跟民眾黨平常在政策制定及城市治理上交集不多，在政黨核心論述上也未必能契合，要談合作除非兩黨黨主席本身已有共識，否則難上加難

有人說，民進黨濫權，不顧民意，只能集合在野力量才能制衡。但對現有掌握市府資源的柯文哲來說，他願不願意跟國民黨分享資源、分享席次，來追求更大的影響力，還是想在藍綠相爭下，去搶食厭惡藍綠的大餅，然後取代國民黨的角色？

先不管別人，把自己力量集結好，才是重點。力量大了，跟人合作才有本錢，才有資格去跟合作政黨bargain，否則會被人看破手腳。至於藍白合最後到底合不合？我覺得氣氛跟時間都沒站在有利的這邊，所以大家還是各自努力吧。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com
 

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