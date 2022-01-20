名家論壇》錢震宇／藍白到底合不合？

我是廣告 請繼續往下閱讀
回頭看最近一次選戰合作，應該就是2014年的台北市長選舉，當時民進黨評估自己拿不下來，所以打著在野大合作的概念，其實是把輔選精力放到其他縣市，而當時柯文哲只是一位素人，沒有政黨，更沒有奧援，與其說是「綠白合作」，倒不如說是「綠白交換」，民進黨放資源給柯文哲盡情肆意的發揮，柯選上綠賺到、柯沒上綠沒差。
當時的選舉合作只能說是一次性、目的性的，選上就沒有後續。何況當時如果是姚文智初選過關，更沒有什麼合作問題，因為柯文哲根本沒有團隊。我記得當時市政辯論時，柯文哲天馬行空地亂發想一通，很多政策就連民進黨也不認同，但還是讓柯拋出。說穿了，就是讓柯自由發揮，所以根本沒有「綠白合作」。
為什麼民進黨要這樣做，因為當時中央是藍營執政，台北市馬郝兩任十六年都是國民黨執政，民進黨認為北市拿不下來，「既然不是民進黨的就沒有所謂的失去的問題」，所以同意讓柯文哲來玩。如今，柯成立政黨，以台北市為基底，現在若談「綠白合」，你看還有誰要？
談合作很簡單，問題是有合作就有失去。國民黨蔣萬安目前是市長民調最高的，有要跟民調次高或第三高的談合作的道理？如果要共推一組候選人，那比民調高低現在看起來就是黃珊珊要退，黃珊珊會輕易放下嗎？好，退萬步言，就算最後協調出一組候選人，那民眾黨的北市議員參選人希望蔣萬安來站台嗎？國民黨的市議員參選人不會抗議？
「政黨合作需要時間醞釀、有人斡旋，更在意的是有沒有善意及互信」，如果只是在某個選舉之前才合作，就算最後成了，我想選民也不會買單。國民黨跟民眾黨平常在政策制定及城市治理上交集不多，在政黨核心論述上也未必能契合，要談合作除非兩黨黨主席本身已有共識，否則難上加難。
有人說，民進黨濫權，不顧民意，只能集合在野力量才能制衡。但對現有掌握市府資源的柯文哲來說，他願不願意跟國民黨分享資源、分享席次，來追求更大的影響力，還是想在藍綠相爭下，去搶食厭惡藍綠的大餅，然後取代國民黨的角色？
先不管別人，把自己力量集結好，才是重點。力量大了，跟人合作才有本錢，才有資格去跟合作政黨bargain，否則會被人看破手腳。至於藍白合最後到底合不合？我覺得氣氛跟時間都沒站在有利的這邊，所以大家還是各自努力吧。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com