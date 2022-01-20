疫苗護照明啟用！專家籲「完整接種」仍應搭配篩檢

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹長權指出，經過本次新型變異株Omicron流行後，不論有無打疫苗，都仍可能有感染病毒、發生突破性感染機會，所以即使打過疫苗的人，也應搭配檢測，各國都有此類似做法。
「這個是跨出一步啦」，詹長權認為，疫苗護照推出，雖讓有打兩劑疫苗的民眾放寬部分防疫措施，但這仍然不足，「這一次想要用有沒有打過疫苗加強防衛，恐怕這樣的想法可能是不太容易實現」，若是台灣篩檢量能充足，應該要以施打三劑者為優先，施打一劑或是兩劑的民眾搭配當日陰性篩檢才可放寬防疫措施。
詹長權進一步點名，像是八大行業等場域，停留時間較久，通風又比較差，「當然是很危險的」，又或是室內用餐時，應搭配人數限制與篩檢等措施，並恢復社交距離。他強調，就算是家長帶著尚無法打疫苗的小孩去用餐都該禁止，因為餐廳內用必須要脫口罩，所有尚未打過疫苗的民眾應禁止內用等行為，才能降低風險。
春節將至，民眾可能會出遊，詹長權建議，有群聚的地方都能使用疫苗護照概念，並像過去加上社交距離、控制各時段總人數等措施。此外，詹長權也提醒，疫苗護照系統權限要與地方衛生單位等相關單位分享，方便管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。