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高雄防疫措施再加強　市場禁試吃

▲高雄市長陳其邁今（20）天下午臨時召開防疫記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.01.20）
▲高雄市長陳其邁今（20）天下午臨時召開防疫記者會。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.01.20）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-20 17:43:07

時隔近五個月，高雄再度傳出本土COVID-19確診案例，且北部Omicron疫情未歇，高雄市今（20）天再宣布，明日起包括市場、高中以下各級學校，以及幼兒園防疫措施強化，包括市場恢復實聯制、禁止試吃等，並將實施人流管制，至於高中以下各級學校，非必要性活動一律禁止。

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年節將近，大家都到市場採買年貨，但高雄疫情再起，高雄市長陳其邁指出，明日起，市場實施人流管制、入場實聯制，請民眾務必要配合體溫量測、配戴口罩、手部消毒，並禁止試吃，市府將派員督導各市場防疫作為，並提供防疫相關物資與支援人力，協助各市場市集落實防疫措施。

各級學校明日開始放寒假，因此高中以下各級學校寒假活動，若是跨校或是跨縣市活動一律停止、非必要性的活動也一律停止，必要性活動應以線上活動為主；至於幼兒園每日應量測3次體溫，採固定座位、停止跨班、跨園活動，至於用餐則應使用隔板、維持教室通風、暫停開放密閉空間的遊具，每兩小時也需消毒一次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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