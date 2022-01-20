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和碩線上尾牙摸彩總計撒上億元　人人有普獎1.5萬元

▲和碩線上尾牙抽獎最大獎為特斯拉電動車，且照慣例祭出普獎，員工每人獲得1.5萬元紅包，再加上其他現金獎項，總計砸下超過1億元。圖為和碩董事長童子賢。（圖／NOWnews資料照片）
▲和碩線上尾牙抽獎最大獎為特斯拉電動車，且照慣例祭出普獎，員工每人獲得1.5萬元紅包，再加上其他現金獎項，總計砸下超過1億元。圖為和碩董事長童子賢。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-01-20 17:49:02｜2022-01-20 17:54:43

iPhone代工大廠和碩因為防疫，今年尾牙改由各部門各自舉辦，但延續過去獎項，今（20）日線上摸彩，同樣有抽車子。據了解，今年最大獎為特斯拉電動車，且照慣例祭出普獎，有超過8千名員工每人獲得1.5萬元紅包，再加上其他現金獎項，總計砸下超過1億元。

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受到蘋果iPhone 12 mini遭砍單影響，導致和碩營收下滑。和碩去（2021）年12月營收1557.8億元，月減1.6%、年增11.2%。全年營收則降至1兆2637.13億元，年減9.7%，是電子五哥代工中，唯一年衰退的業者。

即便如此，但今年尾牙抽獎依舊舉辦，今日線上抽獎，據了解最大獎為特斯拉電動車，且照慣例發出安慰普獎，有超過8千名員工每人獲得1.5萬元紅包，再加上其他現金獎項，總計砸下超過1億元。

至於PC大廠華碩過去最大獎都是汽車，而今年線上尾牙則準備現金30萬元、20萬元及10萬元，算算抽獎金額及獎項價值約超過千萬元。此外，華碩昨日也宣布加碼15億元，等於讓每位員工平均加發2到3個月年終獎金。

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