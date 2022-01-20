兒少性剝削通報事件3年成長近2倍　侯友宜籲三不一要

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侯友宜認為，校園防範性剝削是預防青少年犯罪的重要一環，呼籲同學「不拍照、不分享、要截圖、不留存」；提醒若有跟加害者的對話務必要截圖，尋求法律途徑與老師的幫助，鼓勵受害者勇於講出來，並與學校、檢方單位共同合作，遏止兒少性剝削事件發生。
莊敬高職表演藝術科的學生主演「噓！不要告訴別人」短劇，劇中被稱為女神的麗莎，在一次聚會喝了酒，結果被拍了裸照，但她勇敢走出來，並在老師、家長和同學的鼓勵下走出陰霾，間接影響了另一位遭受誘騙的同學小可，最後報請警察和社工協助，將專門以禮物引誘拍攝裸照的攝影師阿傑繩之以法。
律師王如玄也從法律層面教導學生，對16歲以下的兒少進行性行為或猥褻行為，依刑法相關規定有刑事責任；新北市家防中心主任許芝綺分析，108年新北市性剝削通報案件共192案、109年升290案、110年則為325案，遭受性剝削的型態，以私密照遭傳播散布居多，被害人不限女性，男性比例逐年升高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110