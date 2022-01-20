瀋陽推出中國地鐵交通卡　因聯名張作霖「觸霉頭」遭砲轟

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然而微博網友卻並不領情，不少愛國網友還不滿地質問主辦單位「知道李大釗是誰殺的嗎」，原因正是因為在1927年4月28日，張作霖在北京西交民巷京師看守所，親自下令中國共產黨早期領導人李大釗等20名共產黨人士，有網友甚至在底下留言抨擊「這種舊軍閥，即使沒被釘在耻辱柱上，也不該給他立碑刻傳吧？」。
諷刺的是，張作霖本人的死因就是在1928年搭乘火車時，被日本關東軍以埋伏的炸彈攻擊，而後不治身亡，如今卻以文創名義將之用於大眾搭乘地鐵、公車的交通票券上，頗遭人非議不吉利、觸霉頭，更被網友挖苦「大帥幣」根本就是「大SB」的諧音，許多網友也質疑「洗白張作霖」、「張作霖坐火車被炸傷後身亡，這個交通卡他寓意也不好」。
儘管微博上反彈聲浪強烈，但也有部分網友指出，出生於1875年的張作霖在東北人眼裡形象正面，成為軍閥首領後大力發展軍工業、重視人才，也讓當時的東北軍成為中國最強的軍隊之一，有「東北王」的美稱。
在支持與反對的種種輿論壓力下，瀋陽文化旅遊局也在19日當晚發布道歉聲明，「張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策劃不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響，現向公眾誠摯道歉」，並且刪除所有相關微博貼文，而瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人也遭到停職處分，瀋陽文旅局將按照相關規定進一步處理。