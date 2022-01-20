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瀋陽推出中國地鐵交通卡　因聯名張作霖「觸霉頭」遭砲轟

▲中國遼寧瀋陽市昨（19日）推出刻有張作霖頭像的「大帥幣」交通卡，卻因為張作霖歷史典故引起非議。（圖／翻攝自微博）
▲中國遼寧瀋陽市昨（19日）推出刻有張作霖頭像的「大帥幣」交通卡，卻因為張作霖歷史典故引起非議。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-20 18:02:25

中國遼寧省瀋陽市昨（19日）推出以北洋軍閥張作霖主題的「大帥幣」公共交通卡，這款通行證預期能在全中國國300個多個城市的地鐵與公車上使用，只是消息傳出後卻引發微博網友譁然，瀋陽文化旅遊局也在一片罵聲中緊急宣布喊卡，並發表聲明道歉，該計畫相關負責人更是遭到停職處份。

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根據中國媒體報導，瀋陽文博中心昨於官方微博公布一系列的公共交通票卡照片與文字說明，只是這張交通卡選擇以民國初年「奉系軍閥」張作霖為主題，由張氏帥府博物館與瀋陽盛京通有限公司合作發行，並在這張「大帥幣」交通票卡上印了張作霖的頭像與生平介紹，發行單位亦指出「以張作霖像大元帥紀念幣壹圓銀幣為設計元素，將張氏帥府的文化元素與現代人出行的交通卡相完美融合，令人耳目一新」。

▲中國遼寧瀋陽市昨（19日）推出刻有張作霖頭像的「大帥幣」交通卡。（圖／翻攝自微博）
▲中國遼寧瀋陽市昨（19日）推出刻有張作霖頭像的「大帥幣」交通卡。（圖／翻攝自微博）
然而微博網友卻並不領情，不少愛國網友還不滿地質問主辦單位「知道李大釗是誰殺的嗎」，原因正是因為在1927年4月28日，張作霖在北京西交民巷京師看守所，親自下令中國共產黨早期領導人李大釗等20名共產黨人士，有網友甚至在底下留言抨擊「這種舊軍閥，即使沒被釘在耻辱柱上，也不該給他立碑刻傳吧？」。

諷刺的是，張作霖本人的死因就是在1928年搭乘火車時，被日本關東軍以埋伏的炸彈攻擊，而後不治身亡，如今卻以文創名義將之用於大眾搭乘地鐵、公車的交通票券上，頗遭人非議不吉利、觸霉頭，更被網友挖苦「大帥幣」根本就是「大SB」的諧音，許多網友也質疑「洗白張作霖」、「張作霖坐火車被炸傷後身亡，這個交通卡他寓意也不好」。

▲中國遼寧瀋陽市昨（19日）推出刻有張作霖頭像的「大帥幣」交通卡。（圖／翻攝自微博）
▲「大帥幣」交通卡上還有著張作霖的生平。（圖／翻攝自瀋陽文化旅遊局微博）
儘管微博上反彈聲浪強烈，但也有部分網友指出，出生於1875年的張作霖在東北人眼裡形象正面，成為軍閥首領後大力發展軍工業、重視人才，也讓當時的東北軍成為中國最強的軍隊之一，有「東北王」的美稱。

在支持與反對的種種輿論壓力下，瀋陽文化旅遊局也在19日當晚發布道歉聲明，「張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策劃不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響，現向公眾誠摯道歉」，並且刪除所有相關微博貼文，而瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人也遭到停職處分，瀋陽文旅局將按照相關規定進一步處理。
 

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