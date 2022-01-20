17歲兒吸大麻被父親舉報 警方查出毒品上游是蕾菈合夥人
台北市一位17歲輟學廖姓少年，在家吸食大麻被父親發現，父親大義滅親舉報兒子吸毒，希望兒子能戒除毒癮。而檢方循線調查後發現，廖姓少年的大麻來自駱姓男子，而駱姓男子又有他的上游來源，查到最後找到上游是一位楊姓男子，而這位楊男原來竟是網紅「蕾拉」在台北市大安區經營餐酒館的合夥人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 18:06:11
據了解，廖姓少年的父親發現兒子吸食大麻後，遂帶著兒子向少年隊投案，而廖姓少年則供出自己的大麻來自一位駱姓男子。警方於是接續調查駱男，發現駱男的大麻是來自一位開設街舞教室的陳姓男子。
而循線再往上追查，發現大麻來自一位楊姓男子，而楊男就是網紅蕾拉在台北大安區經營餐酒館的合夥人，並且掛名公司負責人。警方目前已經將駱男、陳男、楊男均拘捕到案，後續將依販賣二級毒品罪嫌起訴。（編輯：倪浩軒）
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