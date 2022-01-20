避免交通壅塞！高屏地區春節疏運全面啟動

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高雄市區監理所所長劉育麟表示，農曆春節即將到來，在疫情尚未趨緩，國人不便出國的情況下，國內旅遊及返鄉旅次勢必於這次春節期間創下高峰，公路總局為了讓廣大的用路人瞭解春節期間的疏運資，乃舉辦此次高屏地區春節疏運記者會。
劉育麟說，連續假期期間，各大旅遊景點常有塞車情形，建議民眾多利用公共運輸，避免因塞車而影響出遊行程，高雄市區監理所已協調國道客運業者加開班次，亦與高雄市各大景點觀光路線之客運業者協調於春節期間配合候車人潮加密班次疏運。
劉育麟指出，客運場站防疫方面，該所不定時前往轄管客運場站查核，確認業者落實場站清消作業，乘客方面亦確實執行上車前量測體溫、配戴口罩及消毒手部工作，要確實給乘客一個清潔舒適的乘車環境。
至於高屏地區熱門景點包括，墾丁、義大世界、佛陀紀念館等，高雄市區監理所已事先協調客運業者於春節連續假期，視人潮情況加開班車疏運，客運公司假期期間派員進駐高鐵左營站調度車輛，不讓民眾久候。
而在國道疏運部分，高雄-台北、高雄-台中路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1966班次外，預計再加開928班次，增加46%以上運能，並且也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。