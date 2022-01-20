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銀行開戶不脫口罩仍難執行！金管會公布6大強化防疫措施

▲ 銀行開戶不脫口罩難，金管會公布6大強化防疫措施。（示意圖／國泰世華銀行提供）
▲ 銀行開戶不脫口罩難，金管會公布6大強化防疫措施。（示意圖／國泰世華銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2022-01-20 18:38:20

本土疫情持續延燒，也燒進金融業，聯邦銀行健行分行就有半數行員確診，目前推測染疫原因可能是確診客戶到分行開戶及講電話時曾脫下口罩。不過，由於銀行公會經與會員銀行討論後認為，目前開戶尚無法不脫口罩就身分認證，金管會訂定6大強化防疫措施，包括要求各銀行設置「堡壘式防護隔板」，有效隔離客戶與行員，客戶脫口罩時也不得交談。

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聯邦銀行健行分行群聚事件，原本市場揣測是不是行員數鈔時被傳染，但經聯邦銀行總經理經調閱錄影帶發現，確診客戶到該分行開戶時，因為要進行，身分認證曾脫下口罩，還有曾在行內拿下口罩講電話。為此，金管會上周責請銀行公會研議如何在不脫掉口罩之下確認客戶本人。

不過，金管會銀行局副局長童政彰今（20）日表示，銀行公會經與會員銀行討論，認為目前開戶還無法不脫口罩進行身分認證，因此討論出6大強化防疫措施，包括一、鼓勵客戶使用線上服務；二、臨櫃開戶KYC部分，一定要設置隔板（如堡壘式防護），讓環境空間有效隔離，且客戶全程戴口罩，開戶留存影像脫口罩時也勿交談，當客戶離開後，行方就要立馬消毒，並委婉向客戶說明。

三、提供行員充足防疫物資；四、依分行所在區域風險，提供不同程度的防護措施（如機場鈔券先消毒再驗鈔）；五、減少非必要的外收服務。

六、分行環境部分也嚴加防疫，包括落實民眾進入營業場所的防疫作為，如戴口罩、量體溫、實聯制；並提供客戶酒精清消、體溫監測；櫃台放置隔板、加強清消；全面加強消毒，無論取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等都要時時消毒；並且一定要保持安全社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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