銀行開戶不脫口罩仍難執行！金管會公布6大強化防疫措施

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不過，金管會銀行局副局長童政彰今（20）日表示，銀行公會經與會員銀行討論，認為目前開戶還無法不脫口罩進行身分認證，因此討論出6大強化防疫措施，包括一、鼓勵客戶使用線上服務；二、臨櫃開戶KYC部分，一定要設置隔板（如堡壘式防護），讓環境空間有效隔離，且客戶全程戴口罩，開戶留存影像脫口罩時也勿交談，當客戶離開後，行方就要立馬消毒，並委婉向客戶說明。
三、提供行員充足防疫物資；四、依分行所在區域風險，提供不同程度的防護措施（如機場鈔券先消毒再驗鈔）；五、減少非必要的外收服務。
六、分行環境部分也嚴加防疫，包括落實民眾進入營業場所的防疫作為，如戴口罩、量體溫、實聯制；並提供客戶酒精清消、體溫監測；櫃台放置隔板、加強清消；全面加強消毒，無論取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等都要時時消毒；並且一定要保持安全社交距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。