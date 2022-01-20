帛琉旅遊泡泡加嚴 返國前5天須入住集檢所！增篩檢次數
帛琉近來傳出Omicron疫情，外界針對「帛琉旅遊泡泡」提出質疑，喊話要暫停或將檢疫措施加嚴。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布最新檢疫措施，自帛琉來台旅客，除搭機前須持二日內核酸檢測報告外，入境仍依現行作法，採綠色專屬通道，但強化相關入境採檢及檢疫措施，帛琉來台民眾前5天須入住集中檢疫所，後9天自主健康管理則實施強化措施，增加篩檢次數。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 18:56:15
指揮中心指出，強化入境採檢及檢疫措施將自1月22日起實施，入境旅客公費入住集中檢疫所實施5天檢疫，接續加強自主健康管理9天，再進行一般自主健康管理7天，並配合入境時(集中檢疫所採檢)、第5天及第13至14天進行PCR檢測，第8天、第11天及一般自主健康管理期滿(第20至21天)以家用快篩試劑各檢測1次。另提醒旅客於到訪帛琉期間，請務必落實自我健康監測，並確實遵守指揮中心及帛國的防疫措施，如佩戴口罩、勤洗手及保持社交距離等規範，以維護自身的健康安全。
指揮中心說明，針對1月22日分別有旅遊團啟程至帛琉，以及自帛琉入境旅客，請儘速辦理下列事項：
(一) 駐帛琉共和國大使館將持續提供當地疫情風險資訊予交通部觀光局，以利旅行社向旅客宣達該國疫情風險，以及須配合的防疫措施（包括從事醫療照護工作人員，於加強自主健康管理期間不得上班）。
(二) 為確保赴帛琉旅客瞭解當地疫情風險，駐帛琉共和國大使館亦將於機場加強宣導。
(三) 有關自帛琉入境之14名旅客(含後送轉診病人)，將請駐帛琉共和國大使館轉達調整後的防疫措施，並請醫療應變組瞭解後送轉診病人的就醫需求，以利預先調度。
此外，外交部已調整帛琉旅遊警示為「提醒注意」，並將召集交通部與駐帛琉共和國大使館共同研商合理的退費機制。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。