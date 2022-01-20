深耕有成展現成果！中龍鋼鐵公司自主管理活動圈奪3金

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李昭祥說，該公司自主管理活動圈的「電龍圈」團隊，參加經濟部委託中衛發展中心所舉辦的台灣持續改善競賽(TCIA)，在248組參賽團隊中嶄露頭角，榮獲金塔獎之肯定，而「九品芝麻圈」團隊則參加由先鋒品質管制學術研究基金會辦理的第44屆全國金銀獎品管圈競賽，摘下金獎、金質圈長獎雙料金獎，成績亮眼。
李昭祥指出，自主管理活動圈「電龍圈」團隊，是由煉鋼廠設備檢修工場連鑄精整檢修課同仁所組成，以「群龍聚首，兄弟同心」為精神，展現「Team Work」的重要性及加成性，圈員集思廣益，將數據透過QC手法找出影響真因並對症下藥，解決了自建廠以來連國外技師都無法克服的電控系統異常，使異常發生次數減少幅度達78%，每年可降低成本約307萬元，該改善案經過現地審查及全國總決賽的層層關卡，一路過關斬將，最終榮獲TCIA團結組金塔獎的佳績，也取得經濟部智慧財產局4項新型專利認證。
至於「九品芝麻圈」團隊，是由電爐設備維護課同仁組織而成，秉持「安全、務實，我全都要」的理念，利用系統性分析與創新思考，徹底解決焰切機常見的故障問題，改善關鍵生產設備穩定性，增加工作環境的安全，並大幅提升產能，該團隊以該主題參加第44屆全國金銀獎品管圈競賽，獲得金獎，其中，帶領全體圈員克服困難、解決問題的王宗華領班更榮獲金質圈長獎之殊榮。
經統計，中龍公司自主管理活動於110年度，總計有162個自主管理圈及改善主題，降減成本約900萬元，除了解決同仁在工作上所遇到的難題外，也因此獲得滿滿成就感，更能有效提升公司整體效益。