高市因應校園疫情公布「寒假防疫」新措施

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一、高中以下各級學校寒假活動：社團、營（校）隊、體育、補考與重補修、訓練、交流、會議等，倘屬跨校或跨縣市活動者一律停止。各級學校校內非必要性活動一律停止，必要性活動（含課輔）應以線上活動為主，實體活動為輔。國小、幼兒園學生因未施打疫苗，非必要性活動也須停止，若有安親與課輔的需求，應提報教育局防疫計畫。
二、高市非營利及私立幼兒園提供收托服務：每日入園、中午、離園量測3次體溫，採固定座位並停止跨班跨園活動。用餐須使用隔板，教室須打開窗戶維持通風、暫停開放密閉空間的遊具，幼兒專用車須固定座位。每2小時須消毒一次，以確保幼兒園的營運安全。非營利幼兒園除學期開學前停托5日外，非營利及私立幼兒園依行政機關辦公日可提供家長收托服務。
三、「補習班」及「兒童課後照顧服務中心」除遵守以上防疫規定外，維持教室之環境通風；開冷氣或空調時，應開窗至少15公分，並每堂課前及課後（兒童課後照顧服務中心每2小時）應確實清潔消毒學生使用之桌椅及公共區域，教育局將加強督導，落實防疫措施。
高市府教育局表示，目前學校防疫物資整備提供無虞，口罩三級學校現存數量成人123萬4,000片、兒童86萬2,600片及幼童23萬9,500片；酒精部分學校現存量總計有10萬4,240公升。
另針對確診案例校園，已立即安排噴藥消毒，包括校園平面公共空間、遊戲器材區、廁所、走廊洗手台等區域均以稀釋漂白水加強空間噴灑，以維護校園環境衛生。
高市府教育局局長謝文斌特別呼籲，為降低校園群聚感染風險，請學校隨時注意最新疫情訊息，持續執行相關防疫工作，在教育局、學校及家長共同努力防疫下，提供師生安全、家長安心的健康學習環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。