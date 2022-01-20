高雄港現確診者足跡　港務公司展開擴大篩檢

今（20）日國內本土新增13例確診個案，切疫情蔓延至南部，高雄出現一家3人染疫群聚案件，而父親案18156CT值為11.5於高雄港上班，港務公司表示，目前已在高雄港34號碼頭設置快篩站，同時要求從業人員不得與具風險船舶船員接觸。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-20 19:39:27
指揮中心今日稍早表示，案18156工作與高雄港相關，高雄市長陳其邁也隨即召開高雄市政府會後記者會進行說明，表示該案於1月15日症狀就醫，現衛生機關匡列相關人員進行必要採檢，隨即由高雄榮民總醫院今日下午1點30分進駐高雄港34號碼頭設置快篩站進行擴大PCR篩檢作業，目前進行相關疫調及足跡調查。
港務公司說明，港區作業均依港埠防疫作業指引，平時港務公司針對所屬範圍進行定期清消作業，要求從業人員不得與具風險船舶之船員接觸。如有登船作業需求者，應依航港局訂定之登船作業規定限定業別，並依作業特性穿戴相關防護裝備。航港局及港務公司均不定期派員現場稽查。
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