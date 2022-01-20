台帛泡泡快吹破？觀光局公告：可退費95%金額

疫情持續升溫，指揮中心於今（20）日宣布，自台帛旅遊泡泡返台旅客需入住集中檢疫所5日，而交通部觀光局也公告旅客退費處理原則，依照國外旅遊定型化契約範本，旅行社可扣除最高5%的旅費作為行政支出，也就是說消費者最高可退總金額95%。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-20 19:49:48
交通部觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心調整台帛旅遊泡泡旅客返國防疫措施，公布旅客參團解約退費處理原則，綜合衡酌疫情發展等因素，考量帛琉當地旅遊風險已提升，旅客參團解約退費處理原則建議依據國外旅遊定型化契約範本第15條，「出發前客觀風險事由解除契約」規定辦理，即旅行社得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用，另得向旅客收取不超過5%旅遊費用做為補償。
另外，旅客與旅行社間如因此衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。
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