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台帛泡泡快吹破？觀光局公告：可退費95%金額

▲關於台帛旅遊泡泡退費，觀光局表示，旅行社最高可扣除5%的行政費用支出。圖為台帛旅遊泡泡首發團資料照。（圖／NOWnews資料照）
▲關於台帛旅遊泡泡退費，觀光局表示，旅行社最高可扣除5%的行政費用支出。圖為台帛旅遊泡泡首發團資料照。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-20 19:49:48

疫情持續升溫，指揮中心於今（20）日宣布，自台帛旅遊泡泡返台旅客需入住集中檢疫所5日，而交通部觀光局也公告旅客退費處理原則，依照國外旅遊定型化契約範本，旅行社可扣除最高5%的旅費作為行政支出，也就是說消費者最高可退總金額95%。

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交通部觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心調整台帛旅遊泡泡旅客返國防疫措施，公布旅客參團解約退費處理原則，綜合衡酌疫情發展等因素，考量帛琉當地旅遊風險已提升，旅客參團解約退費處理原則建議依據國外旅遊定型化契約範本第15條，「出發前客觀風險事由解除契約」規定辦理，即旅行社得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用，另得向旅客收取不超過5%旅遊費用做為補償。

另外，旅客與旅行社間如因此衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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