文具用品漲聲響起 「台灣區文具展」年前最後一波撿便宜

四年一度「台灣區文具展」，20日起在台中世貿中心登場，國內外百家知名品牌大廠總動員，展出近萬種文具用品，舉凡風格文具、創意文具及辦公室療癒小物，一應俱全。由於全球疫情延燒，文具產業受到供應鏈混亂及通膨影響，年後漲價勢在必行，漲幅約為20%，民眾想要撿便宜，千萬不要錯過這場四年一次文具產業特賣會。





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由台灣省圖書教育用品公會聯合會及台中世貿中心共同主辦的台灣區第17屆文具展，看好寒假熱門檔期，參展大爆炸，包括利百代、雄獅、日商飛龍、台灣普樂士、詠德興、明祥、萬事捷、三菱、北極熊、月光、SKB等近百家廠商，展出近萬種新一代充滿創意巧思的文具用品，讓人看得目不暇給。

▲「台灣區文具展」結合公益，今日開幕式上，公會理事長曾新忠率先贊助一萬元，將會同愛心遊戲收入捐贈社福機構。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.20)

台灣省圖書教育用品公會聯合會理事長曾新忠表示， 為了突破資訊產業帶來的衝擊，諸如創意文具、辦公室用品等產業，無不激發創意，展現源源不絕生命力，在這次台灣區最大規模的文具業盛事中，可以看到亮眼成績與成果。今日開展後，即吸引不少來自各地的文具採購與相關同業，包下遊覽車直接殺到展場進行年度大採購。

曾理事長指出，受到疫情及運費、原物料漲價等因素影響，萬物皆漲，文具產業漲聲也響起，預估年後開學季，辦公用品及學生文具用品將全面上漲。他強調，儘管同業都有共識，不想一下子漲太快，但受到百業紛漲，成本壓力，漲價勢在必行，預估漲幅在20％左右。





▲疫情延燒，台灣區文具展中「抗疫文具」超熱賣，圖中的口罩芬芳貼結合各種圖案，貼帶口罩上，既點綴又能散發芳香，避免異味及潮濕大受好評。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.20)

所以為提供民眾更優質與優惠的各類文具，第17屆「台灣區文具展」號召百餘家廠商設置250個攤位，即日起至24日在世貿中心展出， 由於直接面對總代理，原廠價加上各種優惠回饋，是年前撿便宜最後一波，文具控及準備新學期文具的學生族群，千萬不要錯過省錢挑好物機會。

為了落實防疫，主辦單位與參展廠商要求參觀民眾須佩戴口罩、測量體溫及酒精消毒。另外，展出期間每日入場前500名民眾，可以免費獲贈抗疫文具，每日前1200名親子同行，可獲得實用文具1份。



