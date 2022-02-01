日本新年吃什麼？必吃五層豪華料理　竟只放「冷食」

我是廣告 請繼續往下閱讀
傳統上，御節料理會在新年之前就做好，新年假期家中就不開伙，準備好的御節料理會從年初一吃到年初三，也因此是新年最為重要、最豐盛的料理。雖然並沒有具體文獻說明為何新年假期的這三天不開伙，不過有一說是指，在年初一到初三時會與神靈再一起，因此如果開火煮飯會驚動到神靈很不吉利，所以才會吃「冷掉的飯菜」。另一說則是提到在一年四季主要都是由母親和妻子做飯，到了過年應該讓他們好好休息，所以新年大家都「不開伙」。
日本的御節料理與台灣不同，不是一道一道擺放，而是放在稱為「重箱」、外觀漂亮的漆盒當中。雖然古代擺盤方式與現今的御節料理不同，約莫是在江戶時代末期至明治時代這段期間，才改以重箱盛裝。重箱並不是箱子本身很重，而是代表堆疊的意思。層層堆疊的重箱有著將「福氣」與「喜氣」堆積起來的吉祥涵義。一般來說，重箱為四到五層，但隨著家庭組成縮減，現在坊間也能看見一至三層的重箱。為了吉利，每一層也只允許擺放單數的食材。
重箱每一層也有其代表的意義。若以五層重箱為例，第一層「一の重」，放的是「祝い肴」，是指慶祝菜餚，會使用代表吉祥、幸福的食材。第二層「二の重」，主要放「酢の物‧口取り」，是指醋物（日本的醋料理）與開胃菜。第三層「三の重」，則是放燒烤類的「焼き物」。第四層「与の重」則是放「煮物」。第五層「控えの重」最為特別，在日文當中「控え」有等候、準備的意思，因此這一層會「預先準備」家人喜歡的料理，或是什麼都不放，「等候」神明帶來福氣。
而御節料理不僅是將料理塞進重箱當中，使用的食材也相當考究。就如同台灣過節也會準備有「年年有餘」、「大吉大利」等含義的料理。在御節料理中，可以看見象徵「多子多孫」的「數子」，也就是鯡魚的卵；還有以蛋和魚漿製作而成的「伊達卷」，因為外型像古代的書卷的關係，有著成就學問，增長知識等等的含義；另外也能看見用栗子製作而成的和菓子「栗金團」，因為有著黃澄澄的外觀，也代表著「金黃中閃耀的財寶」。除此之外，有「驅邪、清淨」含義的紅白魚板，被日本視為「出世魚」的鰤魚等料理也都能在御節料理中看見。
雖然隨著時代不同，御節料理也出現變化，像是過去常看見「五段重」（五層重箱），近年大多採用「三段種」的方式，不論是在百貨公司還是餐廳訂購，幾乎都是「三段重」，「五段重」則是得到高級餐廳或是網路上訂購才能買到。
而現在除了傳統的日式御節料理，也開始出現西式料理、中華料理、日西合併、日中合併等風格，口味變得多元有層次，甚至近年來也有店家販售寵物專用御節料理。但不變的是，御節料理包含著許多有著幸福、吉祥寓意的菜色，全家人團聚一齊共享豐盛的御節料理，也讓新的一年有著美好的開始。