確診足跡燒進台北 國家音樂廳明閉館1天、春水堂停業3天
台北市確診者足跡連環爆，繼稍早北市衛生局證實確診個案18135曾至統一時代百貨、微風廣場及饗饗信義店後，國家音樂廳也宣布明（21）日將關閉一天進行全面消毒，而國家音樂廳內的春水堂則是將停業三天，等到下週一才恢復營業。台北市衛生局表示，國家音樂廳內春水堂有確診者前往消費，該確診者尚未有案號，仍在疫調當中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 20:56:09｜2022-01-20 21:38:46
指揮中心回應表示，有關國家音樂廳及春水堂有確診者足跡，確診個案為中央尚未公布個案一事，由於指揮中心尚未確認此二處與何案相關，待新個案通報後並回報詳細疫調才能釐清，將統一於明日記者會說明。
國家兩廳院晚間發布公告，表示因應疫情變化，配合政府疫調作業，維護人人的健康與公共區域安全，國家音樂廳明天將閉館一天，進行音樂廳全棟清消。而春水堂則是將停業三天，等到下週一才恢復營業。另外國家音樂廳至1月26日前皆無演出，目前暫無異動情形。（編輯：倪浩軒）
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