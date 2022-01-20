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明道被爆「受張庭牽連」無法回台　怒批祝釩剛杜撰謠言

▲明道否認受張庭牽連無法回台灣。（圖／歐希納提供）
▲明道否認受張庭牽連無法回台灣。（圖／歐希納提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-01-20 20:59:24｜2022-01-20 21:07:46

林瑞陽、張庭自創品牌「庭秘密」，靠微商狂賺300億人民幣（約台幣1300億元），母公司上海達爾威卻因涉嫌傳銷，遭凍結6億人民幣（約台幣26億元）資產，曾和張庭夫婦合作的明道，被昔日183club成員祝釩剛爆料受到牽連，不知能不能離開大陸，不過明道今（20）日發出聲明，批祝釩剛杜撰謠言。

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▲祝釩剛透露明道還在大陸，沒有回台。（圖／天蓬曜界提供）
▲祝釩剛透露明道被張庭傳銷風暴牽連。（圖／天蓬曜界提供）
祝釩剛昨透露明道受到張庭牽連，「好像有點嚴重，要鬥你就鬥你，能賣東西我看他也不會賣吧。」問及明道行蹤，祝釩剛說他不在台灣，「不知道能不能走，搞不好不讓你走咧。」但其實明道1月初已經帶老婆兒子回台灣，趕在隔離後來得及陪媽媽過年。

明道透過律師信指出，與祝釩剛沒有私人聯繫，對傳銷風波全不知悉，也沒有出現任何無法回台灣的情形，祝釩剛未經查證，便杜撰謠言，已涉及妨害名譽及侵權的民、刑事責任，他也透過經紀公司表示：「謝謝大家關心，對於浪費社會資源感到遺憾。」

▲明道發律師信控祝釩剛妨害名譽。（圖／經紀公司提供）
▲明道發律師信控祝釩剛妨害名譽。（圖／經紀公司提供）
說明：

一、本函文係依據本所當事人恆星娛樂股份有限公司委任意旨辦理。

二、茲據前揭當事人委稱：

（一）本公司為知名藝人明道（本名:林朝章）之經紀公司，由本公司全權經紀明道之一切演藝工作。惟本公司近日獲悉諸多網路媒體均一致報導稱：藝人祝釩剛前於出席《天篷直播SHOW》節目時，曾對外向媒體散布藝人明道因受張庭、林瑞陽涉嫌傳銷風波影響而遭受牽連，狀況嚴重，無法返回台灣等言論。

（二）上開祝釩剛對外傳布之消息，均僅祝先生個人片面之詞，業經本公司調查確認與事實不符，藝人明道長期以來根本未與祝釩剛有何私人聯繫。且明道對於所謂「傳銷風波」之實際情形全不知悉，亦無任何因此無法返回台灣之情形存在。目前明道之演藝、商業演出與自行經營之事業均正常運作，所謂「遭受牽連影響」等語，不知所指為何，祝釩剛未經查證，便逕行揣測、杜撰謠言，對外散布此等不實之資訊，已對藝人明道之名譽權及其所代言商品之信譽造成嚴重之侵害。此等行為，業已涉及妨害名譽及侵權行為之民、刑事責任，請祝先生切莫自誤為禱。

（三） 爰特委請貴大律師代為函知祝釩剛即刻停止此等對外散布全無根據、未經查證之不實言論行為，並於函到後7日內自行轉知各該新聞媒體其收受本函文之事實，向新聞媒體澄清相關事實，俾免他人受此等不實言論之誤導。

三、本律師經核當事人所請，於法尚無不合，爰代函達如上。


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