橘子嘉年華春節版大放送4.3億虛寶 逾千人線上熱情參與
邁入第五屆的橘子嘉年華，春節版同樣在虛擬攝影棚G Studio進行，今年以「3D虛擬飛行島嶼」為視覺核心，打造出遊戲島、音樂島及料理島共三大舞台，今（20）天晚上線上直播節目鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，而首日打頭陣主持人，是由藝人阿KEN與解婕翎共同聯手，不少民眾早已期待很久，還沒開始直播就有千人線上等待。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-20 21:24:27
橘子嘉年華這次還有一個重點，就是大量釋出的實體獎品與虛寶，今年在beanfun平台上推出新玩法「豆陣來bean果」，提供所有參與民眾共19款卡片可選，每張賓果卡的獎勵都不同，可以在活動頁領不同號碼的bean果豆，根據bean果豆完成連線就能獲得遊戲虛寶、零用金、GASH點數等好禮。
「豆陣來bean果」這次大獎也誠意十足，將抽出ŠKODA汽車(SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版)、eReady台鈴電動機車(eReady Run)、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總價值超過千萬的獎項。
這次也找來實況主大丸、偷米，跟解婕翎三人一起做線上遊戲分享，並且公開《艾爾之光》開放新地區堤爾諾格，直接公開副本1（主題公園入口）、副本2（詭計屋）等精彩內容，精美村莊畫面直接第一手公開，新的NPC瓦希里、貝堤等也搶先曝光，讓玩家們這次寒假可以好好親自體驗。