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教召天數增至14天　專家：仍應正視合格軍士官不足問題

▲後備軍人新式教召一年一次，為期14天，自2022年元旦開始實施。（圖／NOWnews資料照)
▲後備軍人新式教召一年一次，為期14天，自2022年元旦開始實施。（圖／NOWnews資料照)

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-21 16:44:25｜2022-01-21 17:19:57

國防部今年試辦新制教召，部分符合新制後備軍人須召訓14天，一年一訓。國防部修訂《後備軍人召集優待條例》草案，志願參與教召的後備軍人，第5次起可受領獎金。昨（20）日也在行政院院會決議通過，將函請立法院審議。專家學者指出，召集優待條例有助於提升教召誘因，但教召軍士官幹部不足問題仍應重視。

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國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，教召天數與戰鬥訓練時數增加的確有助於提升後備戰力，但是成效恐怕仍有限，後備部隊是否有戰力，關鍵在合格軍士官數量，目前國軍合格後備軍士官人數不足，而且越來越少，2020年軍官缺只有需求數40%，士官也只有需求數56%，軍士官嚴重不足，就缺乏強固核心帶起後備士兵。

揭仲舉例，二次大戰末期納粹德國編成國民擲彈兵師，他們的新兵多數訓練時間只有8到12週，比現在我國軍事訓練役4個月還少，但是帶領他們的軍官多數是在東線戰場打過仗的老兵，所以在邊境防衛戰表現還可以。因此，合格軍士官數量是關鍵，目前軍士官數量不足，國防部現在又要擴編後備旅，只會讓後備軍士官缺口越來越大。

揭仲表示，國防部應該務實思考，以有多少合格軍士官為基準，來決定編成多少後備部隊，不該再編成旅級大單位，比較適合其實以營級或連級為單位，專門擔任固定區域守備任務，以合格後備軍士官為依託，加上既有守備陣地、承平時期的戰場經營，比較可能擔任防衛型任務，讓常備部隊去做機動打擊。

國防智庫國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，提升後備軍人召集優待是很進步的思維，因為政府一體，所以後備動員不是只有國防部的事，包括財政部對於企業補貼都可以納入體系之內，政府做到一體化後備非常重要，「穿西裝的人也可以做到協助」，未來教育部也可以思考調整學期制，讓教召員在寒暑假作教召，降低對教召員的衝擊。

蘇紫雲強調，「義務不等於廉價」，未來可以參考挪威、以色列與瑞士等國的教召待遇，例如以色列每天是給340元謝克爾（Shekel），相當於2600元台幣，符合他們國家的國民所得，提升後備教召員待遇也能提升後備軍人與幹部的士氣。政府未來也應提供更多租稅優惠，作為吸引中小型企業配合教召的誘因。

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