教召天數增至14天　專家：仍應正視合格軍士官不足問題

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揭仲舉例，二次大戰末期納粹德國編成國民擲彈兵師，他們的新兵多數訓練時間只有8到12週，比現在我國軍事訓練役4個月還少，但是帶領他們的軍官多數是在東線戰場打過仗的老兵，所以在邊境防衛戰表現還可以。因此，合格軍士官數量是關鍵，目前軍士官數量不足，國防部現在又要擴編後備旅，只會讓後備軍士官缺口越來越大。
揭仲表示，國防部應該務實思考，以有多少合格軍士官為基準，來決定編成多少後備部隊，不該再編成旅級大單位，比較適合其實以營級或連級為單位，專門擔任固定區域守備任務，以合格後備軍士官為依託，加上既有守備陣地、承平時期的戰場經營，比較可能擔任防衛型任務，讓常備部隊去做機動打擊。
國防智庫國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，提升後備軍人召集優待是很進步的思維，因為政府一體，所以後備動員不是只有國防部的事，包括財政部對於企業補貼都可以納入體系之內，政府做到一體化後備非常重要，「穿西裝的人也可以做到協助」，未來教育部也可以思考調整學期制，讓教召員在寒暑假作教召，降低對教召員的衝擊。
蘇紫雲強調，「義務不等於廉價」，未來可以參考挪威、以色列與瑞士等國的教召待遇，例如以色列每天是給340元謝克爾（Shekel），相當於2600元台幣，符合他們國家的國民所得，提升後備教召員待遇也能提升後備軍人與幹部的士氣。政府未來也應提供更多租稅優惠，作為吸引中小型企業配合教召的誘因。