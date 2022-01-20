尾牙有辣妹大尺度互動？華銀批張冠李戴 已報案並將提告
近來企業紛紛舉辦尾牙，金融圈瘋傳華南金控旗下華南銀行尾牙邀請辣妹團勁歌熱舞影片，但之後網路又傳出與員工貼身跳舞、愛的抱抱等更大尺度互動的影片，引發熱議。不過，華銀今（20）日表示，影片內容並非事實，有張冠李戴及誤導讀者的行為，除提出嚴正抗議要求下架及道歉之外，晚間也已至台北市警局信義分局報案，並將至台北地方法院遞狀申告，如查有其他不當引用情事，也將一併追究法律責任。
記者顏真真/台北報導
2022-01-20 22:09:58
華南金控旗下孫公司華南期貨7位女性「華南期姬」員工拍攝的2022年桌曆，由於尺度較為開放，引發熱議，沒想到近來金融界群組瘋傳華銀尾牙也邀來穿著清涼的辣妹團勁歌熱舞表演，甚至網路之後還出有與員工愛的抱抱及貼身熱舞等更大尺度的互動。
對此，華銀說明，當天由銀行3個事業群尾牙，約有3、400人，表演節目是由樂團老師邀請的熱舞舞群做穿插表演，但舞者並沒有與員工有大尺度互動，影片內容並非事實，並已嚴重損毀華銀形象，對於媒體引用張冠李戴及誤導行為，更提出嚴正抗議，要求即刻下架並道歉。
華銀也已在今晚至台北市警局信義分局報案，並將至台北地方法院遞狀申告，如查有其他不當引用情事，華銀也將一併追究法律責任。