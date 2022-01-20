PARK2草悟廣場華麗登場 大型沙漠植物貫穿成綠植地標

由臺中市政府觀光旅遊局指導，勤美集團打造的PARK2草悟廣場今日亮麗登場。這項計畫是勤美集團繼勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、勤美術館、第六市場、工家美術館、草悟道生活圈等專案後的最新力作，今日在賓客雲集中熱鬧開幕。

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應邀出席開幕式的臺中市令狐榮達副市長表示，109年底市府觀旅局針對草悟廣場重啟招商，設定「共融」的營運主軸，由在地深耕的勤美集團接棒，並設定『綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享』四大經營目標。

▲PARK2草悟廣場今日開幕，勤美集團創辦人何明憲夫婦、「PARK2草悟廣場」總經理何承育、台中市副市長令狐榮達等人出席。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.20)

令狐副市長說，今日看到PARK2草悟廣場整體場域，採用大型鋁網牆及大量綠植的庭園造景，並於空間中導入商場、餐飲及休憩等多元服務，帶出廣場截然不同的公園遊歷感受，絕對值得大家前來體驗，預料也將成為台中亮眼的打卡新地標。

勤美集團創辦人何明憲說，PARK2草悟廣場面積不大，卻立足於草悟道上的中心樞紐，代表著臺中城市歷史、文化與觀光的重要意義。東京有表參道、巴黎有香榭麗舍大道、巴塞隆納有蘭布拉斯大道；身為臺中人，他希望草悟道可以成為推動臺灣文化的代表性地標。

▲PARK2草悟廣場華麗登場，大型沙漠植物貫穿的景觀超吸睛，已成為台中綠植地標。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.20)

PARK2草悟廣場總經理何承育表示，PARK2命名由來，來自Part two雙關，代表公園2.0進化後的更大可能，因此整體計畫概念集結「公園」、「店鋪」、「藝文生活」三大主軸，以「大人系的公園」為想像，從建築、景觀設計、視覺設計、店鋪設計、野植生活、藝術裝置各種面向的再思考，重塑一座結合商業與公共空間的新型態複合設施，以跨界混種的形式，探索未來自然與文化聚落的可能性。





▲斥資6千萬元打造的PARK2草悟廣場今華麗登場，結合商業與公共空間的混種新型態，帶給民眾驚艷。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.20)

勤美集團指出，「PARK2草悟廣場」投入超過6,000萬元重金改造，邀請禹樂空間設計公司在既有的建築限制上翻轉設計，與台灣第一間專賣塊根植物品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，全場景觀以大型沙漠植物及觀葉植物群貫穿，使場域布滿綠色植栽及藝術裝置，並於草悟廣場1樓空間植入多家小坪數質感外帶店，招募時下流行的點心飲品進駐。





此外，B1空間更匯集8家異國餐廳、酒吧及戶外選物品牌，品牌大多為首次進軍台中的指標性人氣店家，草悟廣場獨有的下沉式戶外廣場更是絕佳的戶外用餐區，期望打造中台灣最精彩的美食品牌集散地。



