歐盟主席承認與俄貿易重要　仍不惜施加巨大制裁

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莫斯科否認計劃攻擊烏克蘭，但向西方提出一系列要求，包括承諾永不讓基輔加入北大西洋公約組織（NATO）；並揚言若未獲滿足，便可能採取未具體說明的軍事行動。
美國總統拜登昨天做出至今最明確預測，說他相信俄羅斯很可能攻擊烏克蘭。拜登還警告莫斯科，若全面入侵烏克蘭將付出沉重代價。
法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議上發表演說時表示：「若情勢惡化，若烏克蘭領土完整性受到任何進一步攻擊，我們將用巨大的經濟和金融制裁來回應。」
范德賴恩進一步指出：「歐洲聯盟（EU）顯然是俄羅斯最大的貿易夥伴及最大投資者。沒錯，這份貿易關係對我們來說重要，但對俄羅斯來說重要性大得多。」
「我們希望不會發生攻擊。但如果發生，我們已有準備。」
路透社報導，布林肯（Antony Blinken）和其他西方領袖先前已威脅莫斯科，若再度進攻烏克蘭將受到嚴厲經濟制裁。但俄羅斯從2014年便活在制裁下，因此對這類威脅大致上置之不理。
布林肯昨天拜訪烏克蘭首都基輔，今天安排在德國首都柏林與德國、法國和英國的部長會面，明天則將在瑞士日內瓦和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談。
外界普遍認為，明天的會面是阻止俄羅斯發動新攻擊的最後機會之一。西方國家尋求在會前達成團結一致的外交陣線 。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110120