東吳大學擴大採檢出1位校外確診者　城中校區停課至1月底

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1.台北市衛生局已派遣行動採檢巴士到城中校區，進行城中校區師生採檢。
台北市衛生局將擴大PCR採檢，安排行動採檢巴士，1/16(日)-1/19(三)曾出入城中校區之師生同仁，請於1/20(四)下午4：30至7：30及1/21(五)上午9：00至12：00至城中校區籃球場旁進行採檢，如已返鄉之師生同仁，請就近於縣市衛生局(免費)或醫院自費採檢。
2.1/21(五)至1/30(四)城中校區停課。
遵照教育部防疫指引指示，城中校區將實施停課，該期間學生請勿到校，圖書館及一大樓、五大樓閱覽室亦不開放。
3.臺北市立聯合醫院和平院區成立「東吳專案」協助採檢。
為加強校園防疫，避免病毒傳播，台北市衛生局安排1/20(四)、1/21(五)、1/24(一)、1/25(二)上午8：00至12：00，於和平醫院急診（延平南路路口）開設「東吳專案」免費篩檢服務，請1/16(日)至1/19(三)曾出入城中校區之師生同仁前往篩檢。
4.城中校區師生至遲需於1/25(二)當日完成篩檢，完成篩檢後，請立即掃下列QRcode並填寫相關資料，以利台北市衛生局確認完成名單（網址：https://reurl.cc/LpMWE9）。篩檢結果如有異常，將於24小時內主動通知受檢者。
5.疫情期間，提醒師生同仁應提高警覺心，經常量體溫，戴口罩，勤洗手，儘量減少出入公共場所，避免聚會、聚餐，出現發燒( ≥38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，撥打1922或聯繫衛生局，依指示至衛生局指定之醫療院所就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往，就醫時務請主動告知醫師接觸史。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。