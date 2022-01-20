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東吳大學擴大採檢出1位校外確診者　城中校區停課至1月底

▲台北市政府今（20）日派遣行動篩檢隊協助東吳大學師生擴大篩檢，約近700人已完成篩檢，其中有1人確診。（示意圖／翻攝自GoogleMap）
▲台北市政府今（20）日派遣行動篩檢隊協助東吳大學師生擴大篩檢，約近700人已完成篩檢，其中有1人確診。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 23:29:23

東吳大學城中校區日前曾有確診者足跡到訪，而台北市政府擴大採檢後，確定再新增篩檢出1位校外確診者，將列入明（21）天的個案。台北市衛生局再繼續擴大採檢，明日將派出5台篩檢車到現場支援篩檢作業。

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東吳大學校方深夜說明，本校城中校區5211教室於上週1/16提供校外單位借用場地，昨日接獲台北市衛生局通知有一新冠肺炎個案足跡一案，今日下午再接獲通知新增一位校外人士確診。確診者雖皆校外人士，惟為確保本校師生安全，採取相關措施如下：

1.台北市衛生局已派遣行動採檢巴士到城中校區，進行城中校區師生採檢。

台北市衛生局將擴大PCR採檢，安排行動採檢巴士，1/16(日)-1/19(三)曾出入城中校區之師生同仁，請於1/20(四)下午4：30至7：30及1/21(五)上午9：00至12：00至城中校區籃球場旁進行採檢，如已返鄉之師生同仁，請就近於縣市衛生局(免費)或醫院自費採檢。

2.1/21(五)至1/30(四)城中校區停課。

遵照教育部防疫指引指示，城中校區將實施停課，該期間學生請勿到校，圖書館及一大樓、五大樓閱覽室亦不開放。

3.臺北市立聯合醫院和平院區成立「東吳專案」協助採檢。

為加強校園防疫，避免病毒傳播，台北市衛生局安排1/20(四)、1/21(五)、1/24(一)、1/25(二)上午8：00至12：00，於和平醫院急診（延平南路路口）開設「東吳專案」免費篩檢服務，請1/16(日)至1/19(三)曾出入城中校區之師生同仁前往篩檢。

4.城中校區師生至遲需於1/25(二)當日完成篩檢，完成篩檢後，請立即掃下列QRcode並填寫相關資料，以利台北市衛生局確認完成名單（網址：https://reurl.cc/LpMWE9）。篩檢結果如有異常，將於24小時內主動通知受檢者。

5.疫情期間，提醒師生同仁應提高警覺心，經常量體溫，戴口罩，勤洗手，儘量減少出入公共場所，避免聚會、聚餐，出現發燒( ≥38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，撥打1922或聯繫衛生局，依指示至衛生局指定之醫療院所就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往，就醫時務請主動告知醫師接觸史。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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