冬奧防疫防恐　寄往北京張家口郵件加強安檢消毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據通告，自2022年1月25日至3月13日，各地寄遞企業對寄往北京、張家口的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑郵件快件按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部門。
北京、張家口寄遞企業對進入這兩地的郵件快遞全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快遞一律退返；郵政企業對於投遞至冬奧會場館、冬奧村的郵件快遞，必須在投遞前對其外部表面進行全面消毒，並配合安保有關部門開展集中安全檢查。
此外，1月25日至3月13日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、張家口的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳模組、飛控模組等關鍵零配件。
通告還要求，郵政企業、快遞企業（以下統稱寄遞企業）應當依法落實安全管理主體責任，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。
北京在15日通報1例COVID-19變種病毒Omicron的本土確診病例，他於11日曾接收一個國際郵件，此郵件環境樣本核酸檢測陽性，且驗出是Omicron變異株。當局認為，不能排除該病例從境外物品感染。
面對COVID-19疫情和高傳染力的Omicron病毒變異株，北京冬奧主辦單位如臨大敵，17日已宣布不公開售票，改成組織特定觀眾現場觀賽。（編輯：張淑伶）1110120