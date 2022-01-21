本土疫情升溫！防疫保單銷量衝高　17天賣4.2萬件

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據金管會統計，今年1月截至17日為止，短短17日防疫保單承保件數達4萬2376件，今年累計保費收入達新台幣3465.7萬元；理賠件數80件，累計理賠金額714.6萬元。
對照去年1月防疫保單銷量概況，單月承保件數僅3萬4171件，乍看今年僅17日表現就超越去年，不過實際上去年1月臺產湧入逾400萬件要保書，只因後續陸續核保，因此並未立刻反映於去年1月承保件數上。
臺產熱賣逾400萬件的防疫保單將到期，近期新安東京海上產險、兆豐保險等業者陸續推出防疫保單搶市，臺產也仍在評估是否推出新防疫保單，以目前市場觀察，在臺產隔離賠10萬防疫保單停售、和泰產隔離賠10萬防疫保單下架後，目前業界隔離理賠最高為5萬元。
防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險兩類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）給予慰問金或醫療費用給付等；後者則針對保戶施打COVID-19疫苗，出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等保障。
截至去年12月31日為止，整體防疫保單累計承保件數達1291萬件，累計保費收入達83.36億元，若單看疫苗險業績，累計承保件數達365萬件、累計保費收入達10.61億元；理賠件數達2456件，累計理賠金額在12月正式破億元大關、達1億2399萬元。（編輯：趙蔚蘭）1110120