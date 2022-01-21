NOW早報／疫情進高雄！一家三口染疫　父親在高雄港工作

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指揮中心說明，昨日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,363,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,344,301例排除)，其中18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。
2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
今日天氣／全台有雨！北海岸、東部降雨明顯 低溫下探15度
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（21）日受到南方雲系北移的影響，東半部地區、恆春半島地區及中部以北地區有短暫陣雨，其中，基隆北海岸地區、東半部地區一帶降雨較為持續且時間長，也可能有較強陣雨出現，南部地區則有局部短暫陣雨的機率，沒下雨時雲量也顯著增多，另外西半部天氣變化大致為雲多、雲多飄雨、短暫較強降雨的天氣型態。
在溫度方面，東北季風的影響仍持續，清晨中部以北及東北部地區低溫落在15度左右，花東及南部地區為17至19度，白天北台灣、花蓮地區為18至20度，中部及台東地區為22、23度，南台灣則為26度左右。
西堤2客確診為觀音某工廠員工 鄭文燦：已緊急匡列550人
中央流行疫情指揮中心昨（20）日公布國內新增13例本土個案，其中西堤群聚案持續擴大，昨日又增加4例確診，其中2人為之前確診客人的家人，另有新增2位1月9號曾去用餐的客人。而桃園市長鄭文燦在防疫記者會上說明，這組新增確診的客人，為觀音某工廠的員工，目前初步已緊急匡列550人。
鄭文燦說明，昨日桃園新增的本土案例中，除了大湳市場2位買菜母女之外，其他7人都是在匡列隔離期間確診，不過西堤新增的2位確診客人比較值得注意，因為他們是觀音某工廠的員工，昨日確定染疫後，已緊急對該工廠匡列採檢550人，展開職場疫調，居家隔離人數則還在確認中。
另外鄭文燦稍早也宣布，大湳市場休市3日，增設臨時採檢站，進行全面大消毒。大湳市場、大湳商圈是八德居民生活的重心，鄭文燦呼籲所有鄉親提高自我健康監測，有足跡重疊或有症狀都可去採檢，一起確保社區防疫安全。
鳳梨認了生理需求「睡四孩子的媽」！高喊：願為女孩犧牲
網紅鳳梨（吳泓逸）近日被爆料偷吃女粉絲，對方還有4個小孩，對此他昨（20）日開直播解釋始末，表示：「那時候的我單身沒女友、沒結婚啊，這樣有怎麼樣嗎？那女生前天打電話跟我說不好意思，影響到我，又沒發生嚴重的事？」他甚至氣憤表示入珠跟尺寸大小無關，影片瞬間吸引3.8萬人收看。
鳳梨被罵「偷吃人妻？這種事你也做得出來？」他回應：「我偷吃人妻？他們離婚耶，而且那時候我根本不知道她有結婚這件事，我怎麼會知道，而且鼠薯從以前工商服務的時候，很早就說了，地方媽媽、失學少女、社會弱勢婦女等，有需要鼠薯幫忙的，鼠薯都赴湯蹈火、在所不惜。從不曾推辭過，我盡我的責任，在我服務範圍內，做我自己的選民服務，請問我怎樣錯了？」
他的一番言論，被收看直播的網友虧：「怎麼跟我朋友狡辯時一模一樣。」鳳梨說：「我狡辯什麼？我哪裡在狡辯？我有需要狡辯嗎？我從頭到尾，從來就沒有爛梨裝蘋果，我有在裝清高嗎？沒有啊，我就說我就是泥土裡那種泥鰍，沒說過我是那種紅龍。」
鳳梨直呼媒體下標太過份，「每次都要搞成這樣血流成河才會高興爽快？汙衊鼠薯，我也不是歌手明星網紅，我就不是啊，到底有哪裡危害社會？還有留言說我三觀不正，我三觀不正？我哪裡三觀不正？酸民！」
鳳梨坦承那段往事全是因為生理需求，「要我承認我承認了嘛，這樣可以了嗎？」、「鼠薯就是渣男嘛，有哪一件事情不符合？有嗎？這跟人設問題一點關係都沒有，鼠薯那陣子，前年就是服務太多了」。
他最後也向該女前夫喊話：「我是要貼心提醒這位前夫，你這樣做很有可能會有妨害祕密的問題，加上你這樣搞的有點大，所以我覺得不要這樣，大家好來好去，我跟你也不認識，我也沒怎樣，沒破壞你們家庭，也沒做對不起你的事，但你把我弄成這樣？到底意義是什麼？那女生也沒有錯，她都沒外流發文，是那個女生帳號被盜，才打來跟我道歉，沒關係遇到就面對，但我不知道我要怎麼面對、給什麼交代。」
最後，鳳梨表示並非鼓勵男生學他，但自己仍會堅持作風，「我從不裝清高，沒有，我就是這樣，骯髒齷齪下流，但是帥。我以前不戴面具，現在不會，未來也不會，再麻煩各位」。
NBA／76人隊史唯二！Embiid狂轟50分12籃板：我責任更大
76人和明星後衛Ben Simmons的肥皂劇還沒演完，但好在一哥Joel Embiid撐起全隊，昨（20）日主場迎戰魔術，狂轟50分12籃板，追平個人單場新高分也成為隊史第2人，終場率隊以123:110獲勝。
Embiid表現力壓魔術中鋒Mo Bamba，儘管後者攻下32分，三分球8投7中，雙雙寫下生涯新高，同時為魔術隊史中鋒單場命中最多三分球紀錄，但Embiid下半場強勢表現，帶領76人完成逆轉秀。
Embiid昨日出賽27分鐘，23投17中，包辦50分12籃板2助攻3阻攻，追平上季所寫下的個人單場新高分，且生涯多次砍下50+10是76人隊史第2人，第1人是「籃球皇帝」Wilt Chamberlain。
76人本季經歷人員缺陣及傷病問題，Embiid表示，「我的責任就是上場打好球，不論攻防兩端都要做好，我的目標之一是贏的最佳防守球員，特別是這個賽季，我的責任更重了，但我喜歡這點，我要成為更好的領袖。」
火車鐵軌撒滿「紅色碎紙」要幹嘛？行家曝功能：晚上就知
近日一名網友在板橋火車站月台時，赫然發現火車鐵軌上竟然散落數個不明的紅色物體，由於外形獨特，乍看之下像是一張張碎紙，因此他也好奇的在Dcard發文，詢問「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」貼文一出除了網友紛紛發揮想像力猜測外，也意外釣出「鐵路行家」解釋真實用途。
因為過往從未見過此景象，原PO表示，第一次看到月台鐵軌上都是紅紙，希望尋求網友解答；問題一出，很快就有專家留言解釋，表明紅色物體其實是換鋼軌會用的墊片，俗稱「菜頭」，因為軌道上有利用電壓控制的「偵測器」，列車經過時能造成短路，此時偵測器就能「偵測火車目前位置」。
但固定在鐵軌枕木上的「扣夾」也會導致短路，為了避免偵測器判斷錯誤，所以才需要「在鐵軌和扣夾中間加入紅色墊片」，而原PO圖中散落在鐵軌上的紅色墊片，應該是要為了換板橋這一段的鋼軌，所以先將墊片灑在現場，以利於晚上做工。
看完如此專業的留言，好奇的網友紛紛回應「你是火車系」、「你考鐵路應該榜首」、「你說的是中文嗎」、「直接帥一波」、「真的長知識了」、「看的我腦袋都短路了」。不過也有許多網友發揮自己的想像力，留言「火車的月經」、「新年到了沾沾喜氣」、「火車怕找不到回家的路」、「放鞭炮啊」、「原來不只我在月台等車時想過這個問題」、「鬼殺隊留下來的」。（編輯：賴禹妡）