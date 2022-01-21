朋友租房5年後成為屋主！他見「神計畫」超傻眼：人生啊
近年來台灣房價居高不下，讓許多年輕人距離買房太過遙遠，只能先暫時當租屋族。不過就有網友目睹朋友租房5年多後，竟然成為屋主，「神計畫」曝光更讓不少人驚嘆。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 00:38:25
原PO在臉書《靠北租屋2.0》上發文提到「我朋友把租房子，功力發揮到極致，他租房時花了4個月做功課找物件，租5年期間房租逐年遞減，到現在房子是他跟他老婆名下，他承認這全是計畫⋯」。
而朋友的神計畫就是「當時四處問，終於被問到一個房東家裡有一個單身女兒，之後想盡辦法巧遇認識、攀關係、努力追求。到現在結婚，房子也是他跟他老婆的，還賺了一間房子、生了小孩」。原PO也不禁感慨「現在常常被朋友笑，他花5年有房子，我卻要貸款20年，人生啊…」
過程曝光後也讓不少網友感慨「人生啊，賺了房子、妻子、孩子，自嘆不如…」、「其實，如果不挑的話，年紀大一點更好」、「如果有一天他們夫妻吵架，他被老婆趕出去的時候就是你笑他了」、「我老公的大姑丈就是這樣，本來是房客後來娶了房東女兒，一路作業員月薪三萬做到退休，妻子娘家提供房子住，還送一間店面開文具店，三不五時丈母娘還偷塞錢」。（編輯：潘毅）