季節轉變入秋「過敏」大爆發　臺北醫院建議舌下減敏療法

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王怡人說，「舌下減敏療法」是現在最新的治療方式，透過口服含有純化過敏原的舌下錠，使體內產生免疫反應並逐漸習慣過敏原，當再次接觸到過敏原時，身體自動啟動的就是被升級更新重新塑造新免疫系統，對過敏原的敏感度被降低，可「治本」甚至有望治癒，最終達到改善過敏體質。
王怡人解釋，目前減敏治療以過敏性鼻炎的療效為最佳，其次是過敏性氣喘，國際上已認同對於過敏性氣喘的控制，除使用傳統階梯式治療，可輔助性使用舌下減敏錠；相較傳統減敏療法，需每週至每月至醫院注射一次過敏原，至少三年，施打後需在醫院觀察等待至少半小時，舌下減敏療法更為方便且安全。
王怡人說明，「新的舌下減敏療法」，非注射劑型因此降低過敏性休克機率，安全性更高，常見的副作用為喉嚨異物感、咽炎、口腔癢、嘴唇水腫，大多數以藥物壓制，治療期間多試幾劑後，多數病人的不適感多會減退；若進行多次治療都沒有發生重大副作用，便可在家服用，治療的方便性大為提升。
王怡人強調，改善過敏體質是一場長期戰爭，過敏治療需搭配環境控制、衛教、與藥物治療相輔相成，家長可尋求過敏專科醫師，討論適合孩童的治療計畫；過敏氣管不好的人，除了減少過敏原暴露，建議民眾將脖子做好保暖，記得戴好口罩、多喝溫開水，除能防疫外，也可保暖並減緩鼻過敏症狀。