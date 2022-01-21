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季節轉變入秋「過敏」大爆發　臺北醫院建議舌下減敏療法

▲衛生福利部臺北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，台灣常見塵蟎過敏，建議要進行居家環境改善、避免接觸過敏原。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）
▲衛生福利部臺北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，台灣常見塵蟎過敏，建議要進行居家環境改善、避免接觸過敏原。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-21 07:10:00

寒流來襲濕又冷，易導致鼻黏膜敏感而讓鼻過敏更厲害，過敏就醫人數急增；衛生福利部臺北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，台灣過敏性鼻炎盛行率約26.31%，20歲以下更達37.8%，超過8成的中重度過敏性鼻炎患者因症狀嚴重，影響正常生活品質、睡眠、工作或學習表現。

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王怡人指出，過敏性鼻炎以避免接觸過敏原、藥物治療為主，若療效不佳才會進一步以手術治療；臺灣常見的過敏原中，以塵蟎最為普遍，其他則是蟑螂、黴菌、貓狗皮屑、植物種子花粉等，除建議病人減少與過敏原的接觸外，也建議搭配環境衛生改善以降低發病率，但這些都治標不治本。

王怡人說，「舌下減敏療法」是現在最新的治療方式，透過口服含有純化過敏原的舌下錠，使體內產生免疫反應並逐漸習慣過敏原，當再次接觸到過敏原時，身體自動啟動的就是被升級更新重新塑造新免疫系統，對過敏原的敏感度被降低，可「治本」甚至有望治癒，最終達到改善過敏體質。

王怡人解釋，目前減敏治療以過敏性鼻炎的療效為最佳，其次是過敏性氣喘，國際上已認同對於過敏性氣喘的控制，除使用傳統階梯式治療，可輔助性使用舌下減敏錠；相較傳統減敏療法，需每週至每月至醫院注射一次過敏原，至少三年，施打後需在醫院觀察等待至少半小時，舌下減敏療法更為方便且安全。

王怡人說明，「新的舌下減敏療法」，非注射劑型因此降低過敏性休克機率，安全性更高，常見的副作用為喉嚨異物感、咽炎、口腔癢、嘴唇水腫，大多數以藥物壓制，治療期間多試幾劑後，多數病人的不適感多會減退；若進行多次治療都沒有發生重大副作用，便可在家服用，治療的方便性大為提升。

王怡人強調，改善過敏體質是一場長期戰爭，過敏治療需搭配環境控制、衛教、與藥物治療相輔相成，家長可尋求過敏專科醫師，討論適合孩童的治療計畫；過敏氣管不好的人，除了減少過敏原暴露，建議民眾將脖子做好保暖，記得戴好口罩、多喝溫開水，除能防疫外，也可保暖並減緩鼻過敏症狀。
 

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