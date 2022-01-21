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Keanna崩潰喊「曾經有關係」！ØZI深夜突發文：我就是壞

▲Keanna（左圖）日前認了與ØZI曾經有一段情，但澄清「不是暈船的砲友」。（圖／Keanna、ØZI IG）
▲Keanna（左圖）日前認了與ØZI曾經有一段情，但澄清「不是暈船的砲友」。（圖／Keanna、ØZI IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 06:21:30

Keanna（戴一軒）17日深夜認了和ØZI「曾經有關係，現在沒關係」，引發各界討論，甚至後續轉發許多新聞報導表示「我不是暈船的炮友」，並要ØZI出面解釋「真心懇求能一起將事件平息」。而在事件延燒好幾天之後，ØZI終於在今（21）日凌晨發文表態，疑似特別寫了一首歌回應與Keanna這幾天的風波。

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ØZI凌晨發文表示「久等了，我用最熟悉的方式來表達感覺，這首歌叫『侵略式的浪漫』」，只見貼出的歌詞中提到「我就是壞，有一點花，That’s how I am，這不是一天兩天，說話很曖昧，常常被誤會，就是個天生的playboy」、「也許這讓我墮落，又也許這使我犯錯，但也沒什麼好說，因為我知道 I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫」、「不太會處理感情，不太走心，卻太容易卸心防讓人靠近，I don’t really catch feelings，這是個安全感的問題」，最後的歌詞則寫「我覺得也許這正是我需要的，好好找一個人，開始把我所有的浪漫都給她...」。

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▲ØZI在IG發佈新歌，疑似回應近幾日與Keanna的風波。（圖/ØZI IG）
另外除了錄歌以外，他也同時拍攝MV並剪輯，但畫面中燈光較為昏暗，無法看清楚ØZI的表情，影片曝光後不少網友驚呼「真的沒想到會用這種方式」、「ØZI挺住啊，支持你」、「太爽了吧，澄清文還有歌聽」；而留言區也釣出不少演藝圈好友加油打氣，包括陳零九、婁俊碩、焦凡凡等人，好友瘦子更留言「水喔，完美」，高爾宣、吳思賢也寫英文留言力挺。（編輯：張嘉哲）

ØZI IG全文：

久等了。
我想用我最熟悉的方式來表達感覺…
這首，叫「侵略性的浪漫」。

我就是壞
有一點花
That’s how I am
這不是一天兩天

說話很曖昧
常常被誤會
就是個天生的playboy

想要妳當我 LAVA for the night
陪我度過一些寂寞的夜晚
Is it too much to ask?

也許就是因為這樣
找不到真愛
That’s probably why
一切就像惡性循環
Can’t find a good one
好好談一場戀愛

也許這讓我墮落
又也許這使我犯錯
但也沒什麼好說

因為我知道 I’m just bad
You love it
這種侵略性的浪漫
You want it
妳知道 I’m just bad
You love it
這種侵略性的浪漫
You want it?

不太會處理感情
不太走心
卻太容易卸心防讓人靠近
I don’t really catch feelings
這是個安全感的問題

對著浴室鏡子看著自己
Sometimes I feel like I’m crazy
Baby tell me 是我瘋了?
還是…

You know that I’m bad
You love it
這種侵略性的浪漫
You want it
被妳知道 Im just bad
You love it
這種侵略性的浪漫
You want it?

I need somebody
I need somebody to love me for who I am
或許總有一天會學會改變
又或許 I just can’t change
無可救藥的trap在每場浪漫邂垢裡面
Like a hopeless romantic…

Freal tho
我覺得也許這正是我需要的
好好找一個人
開始把我所有的浪漫都給她...
Is there anybody out there?
Lmk.

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