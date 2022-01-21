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炫武？烏克蘭局勢緊張 俄國將在全球多個海域重裝軍演

▲俄羅斯將於全球多個海域舉行軍事演習。圖為俄國2021年4月在黑海的軍演資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯將於全球多個海域舉行軍事演習。圖為俄國2021年4月在黑海的軍演資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-21 07:26:50

俄羅斯國防部20日宣布，將於本月及下月在全球多個海域舉行軍事演習，以「加強保護俄方在全球海洋的利益，反擊來自海上的軍事威脅。」

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綜合外媒報導，俄軍近2個月的演習地點，分別是地中海、大西洋東北部、太平洋、接近北歐及英國的北海，以及接近日本的鄂霍次克海；屆時將出動超過140艘艦艇、1000件軍事裝備、1萬名兵力及60架飛機。其中也包含俄羅斯本月18日至22日將與中國及伊朗在阿曼灣舉行的聯合演習。

在俄國國防部宣布此消息前，白俄羅斯才對外宣稱，俄軍部隊已抵達該國境內進行聯合軍演，第1階段將持續到2月9日，並預計從2月10日起展開第2階段；白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱，這些軍演可完善對抗在波羅的海、波蘭以及烏克蘭的西方勢力。

▲俄羅斯裝甲車於2022年1月19日於白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯裝甲車2022年1月19日於白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）
報導也提到，此次俄羅斯海軍大規模多地演習的時間，正值多個地區局勢持續緊張，最主要仍是歐洲局勢，俄羅斯與美國、北約仍就烏克蘭問題劍拔弩張，大量俄軍集結在烏克蘭邊境，讓外界憂心是否將在短時間內展開侵略。

▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年1月18日，俄羅斯裝甲車部隊在烏克蘭南部的克里米亞。（圖／美聯社／達志影像）
此外，中東局勢也因伊朗核協議談判尚不明朗等因素影響；印太部分，美中角力、兩岸關係、北韓一連串試射飛彈的恫嚇行為等，也許都令俄國認為有展示軍力的必要性。

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