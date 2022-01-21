遭扯張庭！明道火大喊告昔日戰友　祝釩剛深夜發聲了

祝釩剛19日出席直播節目媒體茶敘，被問到昔日183 CLUB成員明道，大陸事業是否受到張庭事件牽連，透露與對方有聯繫，「但明道最近可能比較忙，就不要找比我更麻煩的人出現」、情況「好像有點嚴重」，明道那方聞訊後震怒，發律師信喊告。對此，祝釩剛也做出回應。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-21 08:34:32｜2022-01-21 08:39:57
昨（20日）深夜，祝釩剛在臉書、IG發文：「我又惹麻煩了嗎！沒想到媒體們的功力如此了得，在此感謝媒體朋友們的厚愛，只好在1月24日的直播上向大家說明，請大家多多關注我的直播秀，放我一馬！ 感謝大家的關注。」
記者會上，祝釩剛間接表示，明道受張庭、林瑞陽事件波及，「好像有點嚴重，反正就是要鬥你他就鬥你...能賣東西我看他也不會賣吧」問及對方行蹤，祝釩剛說沒有回台灣，「不知道能不能走，搞不好不讓你走咧」，但事實上明道1月初已經帶老婆兒子返台，趕在隔離後來得及陪媽媽過年。
明道經紀公司隔天發布律師信，稱與祝釩剛沒有私人聯繫，對傳銷風波全不知悉，也沒有出現任何無法回台灣的情形，祝釩剛未經查證，便杜撰謠言，已涉及妨害名譽及侵權的民、刑事責任，明道也透過經紀公司表示：「謝謝大家關心，對於浪費社會資源感到遺憾。」（編輯：楊穎軒）