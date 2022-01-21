「潘茹玉」失聯逾6小時 春節專案加重裁處至少罰50萬
台北市政府20日晚間協尋一名自阿拉伯聯合大公國杜拜入境，失聯的「潘茹玉」，北投分局在22時許找到人，對此，民政局表示，將依春節專案期間加重裁處規定，處以50萬元以上、100萬元以下罰鍰。
編輯中心／綜合報導
2022-01-21 08:00:57
台北市民政局說明，本國籍26歲女性潘茹玉，昨（20）天自阿拉伯聯合大公國杜拜入境，但她填的手機號碼非本人電話，經3次以上聯繫都未果，發現個案未入住原應入住的防疫旅館，且經警政系統協尋未果，因此公布個資請民眾協尋。
民政局說，經台北市警局信義分局調閱旅館監視器並循線追查，發現潘茹玉搭乘友人機車前往北投，後由北投分局派人前往查訪後尋獲。
民政局表示，依傳染病防治法第58條及同法第69條，違反居家檢疫規定可罰新台幣1萬元到15萬元，但依據衛福部春節專案規定，將加重裁處，而潘茹玉因失聯超過6小時，未滿24小時，將開罰至少50萬元，最高可罰到100萬元。（編輯：林莞茜）
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