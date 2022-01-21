一分鐘搞定！「數位新冠病毒健康證明」申請實測

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我國民眾點選申請後，有三種身分驗證方式，包含一般登入、TW FIDO登入、及自然人憑證登入，若民眾選擇一般登入，須填寫身分證號、健保卡號及戶號；選擇TW FIDO者須先註冊TW FIDO；以自然人憑證登入者則須備妥讀卡機。
接續點選身分驗證後，民眾須填入身分證號、健保卡號、戶號，並輸入圖形驗證碼，即可點選下方的執行身分驗證進入下一步。
在此步驟，民眾可依照需求勾選需求，申請疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明，並填寫生日與信箱，信箱雖為非必填，但有填寫者，數位證明會同步寄送至信箱。
接續點選申請後，就會顯示個人的數位新冠病毒健康證明，民眾就可下載保存至個人載具，或是取得超商列印碼，可至7-11或是全家便利商店列印。
數位新冠病毒健康證明將會記載個人施打疫苗廠牌、批號、劑次、最近一次接種日期等資訊，也有QR code提供民眾查驗，跟上次不同的是，由於本次申請是方便國內民眾通行，無須持有護照辦理，因此沒有有效護照者，護照號碼欄位會顯示為「Not Issued」。
指揮中心規定，自今日起，前往歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等，或是風險較高的長照機構、醫院等場所應出示完整接種新冠疫苗紀錄。
在數位新冠病毒健康證明查驗方面，民眾可至查驗網站，點選接受隱私權宣告、允許使用攝影機後，即可掃描數位新冠病毒健康證明上的QR code，無須另外安裝app，屆時查驗通過會顯示綠色，接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等會顯示黃色，結果不通過者會顯示紅色。
不過若是民眾無法申請，仍可透過健康存摺、國際預防接種證明、疫苗接種紀錄卡等方式認證，數位新冠病毒健康證明並非唯一認證方式。
至於台北市也推出疫苗護照，採用台北通app，並以燈號顯示施打疫苗狀況，用顏色區分讓工作人員也能快速檢驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。