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保衛萬八！台股早盤跌200點　台積電熄火、疫情概念股強

▲台北股市今（21）日開盤後跌超過200點，來到18005點，展開萬八保衛戰。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（21）日開盤後跌超過200點，來到18005點，展開萬八保衛戰。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-01-21 09:15:48

美股昨（20）日四大指數皆走跌，其中費半跌3%。台北股市今（21）日開盤後跌超過200點，來到18005點，展開萬八保衛戰。權值股台積電熄火，早盤跌10元，來到641元。友達、群創跌深，跌幅達4%。金融與航運股一片綠油油，唯有疫情概念股相對強勢。

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美參議院投票通過推進反壟斷法案，科技股重挫，其中道瓊指數20日下跌313.26 點，或 0.89%，收 34,715.39 點；那斯達克指數下跌 186.23 點，或 1.3%，收 14,154.02 點；標普 500 指數下跌 50.03 點，或 1.1%，收 4,482.73 點；費城半導體指數下跌 117.4 點，或 3.25 %，收 3,494.8 點。

台北股市今日開低震盪，開盤沒多久即跌200點，下殺到18005點，展開萬八保衛戰。權值股台積電早盤弱勢跌10元，來到641元。其他，電子股如聯發科、英業達、日月光跌逾1%，世界先進跌2%多。友達、群創昨日強勢，今日遭到調節跌深，跌幅超過4%。

至於金融股也綠油油，台新金、中信金、第一金跌1%。長榮、陽明、萬海跌幅也頗深，達1到3%之間。華航、長榮航跌1.5%以上。疫情概念股相對強勢，恆大、毛寶、亞諾法漲4到5%，雃博、中天、國光生漲逾1%，網家與富邦媒漲1到2%。


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