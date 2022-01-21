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新冠肺炎疫苗開打以來，許多研究都明確顯示可降低死亡與重症機率，但隨著時間保護力會逐漸下降，加上變異株病毒出現，原先施打的疫苗保護力可能也會打折扣。姜冠宇醫師指出，病毒為了生存，本就容易不斷突變以適應環境，南非也有數據顯示，即使感染Delta病毒也仍會再次感染Omicron，因此第三劑「一定要打」。雖然民眾可能會認為打了仍有染疫風險，但施打疫苗的目的並非不會感染，「而是以整個族群來看，減少大家傳染跟突破性感染的機率。」
▲北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇
若疫情失控 「打再多疫苗都來不及」
姜冠宇醫師並以雨天撐傘為例，「若疫情相對平穩時打疫苗，就像下毛毛雨時有撐傘，那身體就不太會被淋濕，撐傘的人越多，被雨淋濕的機率就低；但等到疫情失控時，打多少支疫苗都來不及了，就像狂風暴雨時不管撐幾把傘，都還是會濕」，所以要盡可能提高覆蓋率，避免更多人染疫，同時也避免消耗醫療資源。
建議第三劑混打 增加多樣性對抗變異株
但第三劑怎麼打才有效？姜冠宇醫師指出，因為病毒不斷在突變，若只打單一廠牌的疫苗，作用原理相同，就比較有可能讓病毒找到縫隙存活，突破性感染機率也會增加，因此建議第三劑混打，讓施打疫苗有多樣性，更能對抗變異株病毒。若前兩劑接種AZ疫苗者，第三劑可選擇莫德納、BNT、高端；若前兩劑皆為莫德納、BNT此類mRNA疫苗者，第三劑可選擇高端或AZ，前兩劑接種高端者，第三劑可選擇AZ、莫德納、BNT。
研發AZ疫苗的牛津大學則有研究指出，在第三劑追加劑之後，抗體濃度會升高，且對Omicron變異株有效，也有其他研究顯示T細胞反應較持久。牛津大學疫苗小組的主席波拉德(Andrew Pollard)發聲明表示：這些重要研究顯示施打第三劑AZ疫苗後，無論最初的兩劑是AZ或mRNA疫苗都能對新冠肺炎產生很強的免疫力。
姜冠宇醫師進一步解釋，理論上mRNA疫苗越打副作用會越強烈，因此第三劑有可能會更加不適，但醫師自己本身是施打AZ與兩劑莫德納，第三劑並無特別反應。如果擔心mRNA疫苗有造成心肌炎的風險，一些心血管疾病族群、自體免疫疾病容易發炎的族群，建議可以選擇AZ或高端疫苗，降低風險。若連第一劑、第二劑都尚未接種的民眾，也應盡速就近施打。
不宜接種疫苗者 應有配套措施降低感染風險
然而，大力推行施打疫苗同時，也要考慮到，有許多長輩、特殊族群是不能打疫苗的，姜冠宇醫師表示，建議地方政府或衛生單位，在轄區內針對未接種的長輩，應深入理解原因，「是不能打還是不想打？」若為後者，則需更多溝通，落實醫病共享決策。而針對免疫低下族群、器官移植、或是正在接受免疫抑制治療等不宜施打且為染病高風險的族群，也應有配套措施來保護他們，例如暫緩過年聚餐、未打疫苗者不出遊，晚輩可利用其他方式關懷長輩，避免讓他們暴露在風險之中。
資料來源：健康醫療網 第三劑混打勢在必行 增加多樣性對抗變異株
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