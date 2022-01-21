福建慣老闆防偷懶出招！拔光員工alt鍵 遭酸：啥破公司
中國福建省近日有家公司，員工在上班時發現，前一天還在鍵盤上的alt鍵，不知何故竟被拔除，而且不只1台電腦出現這種狀況，事後才發現「兇手」竟是老闆。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-21 09:31:06｜2022-01-21 09:43:53
綜合《鳳凰網》等中媒報導，事件發生在中國福建省福州市，日前公司1名員工上班時，發現鍵盤上的alt鍵不見了，其他同事們的鍵盤也一樣，於是趕緊調閱監視器追查，意外發現小偷竟是自己老闆。
至於為何要拔光員工的alt鍵？報導指出，少了Alt鍵就相當於沒了「快速關閉窗口」及「快速切換窗口」的功能，應是老闆為了避免員工們在上班時間偷懶，才會趁著下班時間將所有電腦鍵盤的alt鍵都偷偷拔掉，讓員工和網友們都十分傻眼。
有公司員工匿名向中媒爆料，這並不是老闆第1次做出類似行為，例如在廁所裝信號屏蔽器，讓員工無法躲在廁所內使用手機等等，這類的事老闆也都做過。
事件在微博等平台上掀起討論，許多網友紛紛在下方留言開酸，打下：「這不是因噎廢食嗎」、「格局太小的破公司」、「這種格局怎麼管理人才」；也有人打趣的說：「win+tab也能切，win+D還能快速回桌面，要不要一起卸了」、「評論區學到好多快捷鍵」。