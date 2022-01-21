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「微整形」當道 抗老化需用專業經認證產品
皮膚科醫學會理事暨台北榮總皮膚部皮膚診斷科陳志強主任分享，以自身臨床經驗看來，微整形中民眾最關注的就是「抗老化」相關療程。抗老化保養成分百百種，其中，玻尿酸為讓肌膚維持保濕及年輕狀態的天然生成物質，可協助防止皮膚彈性缺乏、鬆弛，減緩皺紋生成，是許多人的醫美保養聖品。
坊間有不少注射玻尿酸的美容療程，陳志強主任強調，不論是微整形或整形手術，民眾在尋求醫美治療協助時，需確認以下幾點：（1）持有合法執照的醫美診所（2）為皮膚科或相關科別專科醫師進行操作（3）使用合法經認證之產品及儀器，如此才能在追尋「美」的路上，保障自己的安全。
新一代玻尿酸 兼顧可塑性、穩定度及敏感度
近來，國際知名台灣藥廠研發出新一代玻尿酸，採用3H璀璨交聯技術，陳志強主任說，跟過去坊間使用的國外玻尿酸相比，新一代玻尿酸優勢在於「可塑性、穩定度及敏感度」。因玻尿酸膠體內聚性佳、不易散開且注射後易塑形，不僅在醫師施打注射時能有更高精準度，也較易掌控，施打後也不易坍塌或變形。
許多人可能會對國際知名台灣藥廠研發玻尿酸的效果產生存疑，蔡豐州理事長說明，根據臨床研究，針對60位20-70歲不分男女的受試者，分別於面部兩側施打台灣研發玻尿酸及國際品牌玻尿酸做比較，不僅在皺紋改善程度（wrinkle severity rating scales,WSRS）上媲美國際品牌，在治療四週後，國際醫美效果改善滿意度（Global aesthetic improvement scale,GAIS）表現也更佳；治療六個月後，受試者自評醫美效果改善滿意度高達100%。針對安全性的部分，蔡豐州理事長指出，受試者僅4成民眾在臨床上有輕微疼痛之不良反應，注射後疼痛反應也優於國際品牌，民眾不必過於擔心。
期待台灣醫美產品大放光彩 造福民眾同時揚名國際
新一代台灣研發玻尿酸於1月11日的醫美學術高峰會中首次亮相，諸多專家也共同研討分享醫學美容的最新發展，台灣的醫療產業水準相當高，期待未來有更多由台灣研發之醫美產品，讓民眾在追求美麗時能有更多安全、有效的醫美產品可供選擇，也能將台灣醫美產品推到國際，展現醫療軟實力，也是外交的重要一環。
資料來源：健康醫療網 台灣之光！ 新一代研發玻尿酸效果、安全性媲美國際品牌
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