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台灣之光！　新一代研發玻尿酸效果、安全性媲美國際品牌

台灣之光！　新一代研發玻尿酸效果、安全性媲美國際品牌
台灣之光！　新一代研發玻尿酸效果、安全性媲美國際品牌

健康醫療網

2022-01-21 10:31:00

【健康醫療網／記者蔡誠、賴欣平報導】現代人對於外表越來越重視，醫學美容需求也逐漸上升。根據知名美妝流行網站調查，近8成女性想嘗試醫學美容。台灣美容醫學產業全國聯合會暨台灣美容外科醫學會理事長蔡豐州指出，不只醫美療程，民眾在接受所有醫療行為時，最重視的就是「安全性」及「效果」。而「效果」包含治療後的立即滿意度、一段時間後的滿意度及恢復期時間長短，依民眾個人需求，自三者之中權衡評估後再選擇適合的治療方式。

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以醫美療程為例，侵入式手術雖能立即見效，但術前準備、術後修復都需花費較長時間，因此，對現代人來說，「微整形」以少劑量多次數的形式進行療程，達到外表漸進式的改變，可協助低調變美又不需恢復期，近年來需求越來越多。

「微整形」當道　抗老化需用專業經認證產品

皮膚科醫學會理事暨台北榮總皮膚部皮膚診斷科陳志強主任分享，以自身臨床經驗看來，微整形中民眾最關注的就是「抗老化」相關療程。抗老化保養成分百百種，其中，玻尿酸為讓肌膚維持保濕及年輕狀態的天然生成物質，可協助防止皮膚彈性缺乏、鬆弛，減緩皺紋生成，是許多人的醫美保養聖品。

坊間有不少注射玻尿酸的美容療程，陳志強主任強調，不論是微整形或整形手術，民眾在尋求醫美治療協助時，需確認以下幾點：（1）持有合法執照的醫美診所（2）為皮膚科或相關科別專科醫師進行操作（3）使用合法經認證之產品及儀器，如此才能在追尋「美」的路上，保障自己的安全。

新一代玻尿酸　兼顧可塑性、穩定度及敏感度

近來，國際知名台灣藥廠研發出新一代玻尿酸，採用3H璀璨交聯技術，陳志強主任說，跟過去坊間使用的國外玻尿酸相比，新一代玻尿酸優勢在於「可塑性、穩定度及敏感度」。因玻尿酸膠體內聚性佳、不易散開且注射後易塑形，不僅在醫師施打注射時能有更高精準度，也較易掌控，施打後也不易坍塌或變形。

許多人可能會對國際知名台灣藥廠研發玻尿酸的效果產生存疑，蔡豐州理事長說明，根據臨床研究，針對60位20-70歲不分男女的受試者，分別於面部兩側施打台灣研發玻尿酸及國際品牌玻尿酸做比較，不僅在皺紋改善程度（wrinkle severity rating scales,WSRS）上媲美國際品牌，在治療四週後，國際醫美效果改善滿意度（Global aesthetic improvement scale,GAIS）表現也更佳；治療六個月後，受試者自評醫美效果改善滿意度高達100%。針對安全性的部分，蔡豐州理事長指出，受試者僅4成民眾在臨床上有輕微疼痛之不良反應，注射後疼痛反應也優於國際品牌，民眾不必過於擔心。

期待台灣醫美產品大放光彩　造福民眾同時揚名國際

新一代台灣研發玻尿酸於1月11日的醫美學術高峰會中首次亮相，諸多專家也共同研討分享醫學美容的最新發展，台灣的醫療產業水準相當高，期待未來有更多由台灣研發之醫美產品，讓民眾在追求美麗時能有更多安全、有效的醫美產品可供選擇，也能將台灣醫美產品推到國際，展現醫療軟實力，也是外交的重要一環。



資料來源：健康醫療網 台灣之光！　新一代研發玻尿酸效果、安全性媲美國際品牌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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